Cos'è questa storia del concordato preventivo che dimezza le sanzioni del Fisco

Arriva il concordato preventivo biennale con il Fisco per stabilire un rapporto sempre più amichevole tra partite iva, piccole e medie imprese e Agenzia delle entrate. All'esame del Consiglio dei ministri di venerdì 3 novembre un decreto legislativo di attuazione della delega fiscale che consentirà alle piccole e medie imprese e ai professionisti di accordarsi con il Fisco preventivamente e per due anni sui propri redditi e di dimezzare le sanzioni in caso di accertamenti. Poi la stretta sugli evasori grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale e verifiche congiunte con i paesi esteri, ma andiamo per ordine.

Accertamenti con sanzioni dimezzate

Novità in arrivo per contribuenti ed evasori, con i primi alle prese con il concordato preventivo biennale e i secondi con l’intelligenza artificiale, secondo la bozza del decreto legislativo della delega fiscale che venerdì 3 novembre sarà all’esame del Cdm. Per l'applicazione del concordato biennale l'Agenzia formulerà a professionisti ed imprese una proposta di adesione entro aprile 2024 (ma a regime la scadenza sarà il 15 marzo) prevedendo "la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive", si legge nella bozza del provvedimento.

I contribuenti Isa, partita Iva esercenti attività d'impresa, arti o professioni, potranno aderire entro luglio 2024 e negli anni successivi entro giugno. In presenza dell'adesione, la misura delle sanzioni sarà ridotta della metà mentre in caso di mancato pagamento delle somme dovute l'Agenzia delle entrate provvederà con l'iscrizione a ruolo. Il patto, inoltre, consente alle imprese di congelare le tasse per due anni visto che in caso di maggiori guadagni la base imponibile resterà sempre la stessa.

I paletti

Secondo il decreto legislativo di attuazione della delega fiscale potranno aderire al concordato preventivo biennale solo i contribuenti sottoposti agli indici di affidabilità fiscale (i vecchi studi di settore, ndr) con un voto alto: almeno otto. Le imprese e i professionisti con voto più basso potranno comunque "per il conseguimento di un miglior punteggio di affidabilità fiscale" integrare i dati comunicati "mediante l'indicazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili".

Esclusi coloro che hanno debiti tributari oppure coloro che non hanno ancora estinto debiti d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. No al concordato preventivo biennale anche per le piccole e medie imprese che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato e per quelle che sono state condannate per reati fiscali.

Più controlli incrociati

Lo schema di decreto legislativo che attua la delega fiscale prevede anche nuove misure per la lotta all’evasione fiscale. Per stanare gli evasori l’Agenzia punterà sull'intelligenza artificiale grazie a un maggiore scambio di informazioni tra banche dati delle amministrazioni, sempre nel rispetto della privacy. I controlli incrociati interesseranno anche altri paesi, ossia coinvolgeranno anche le amministrazioni finanziarie degli altri stati membri.

