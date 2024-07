L'atteso concorso per 470 assunzioni all'Agenzia delle Entrate

Il concorso era molto atteso: inizia la selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di 470 addetti in Agenzia delle Entrate-Riscossione. Le figure professionali richieste - si legge in una nota - svolgeranno attività operative di carattere giuridico, economico, tecnico e amministrativo, finalizzate al recupero e alla tutela dei crediti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte degli Enti impositori.

Domande entro 10 settembre

C'è tempo per l'invio delle candidature fino al 10 settembre 2024.

Cosa fa un addetto riscossione? A titolo esemplificativo e non esaustivo l'addetto di riscossione svolge attività di ricezione e gestione di istanze dei contribuenti, di analisi di atti con verifica della correttezza dei documenti presentati, di gestione e rendicontazione dei pagamenti, di aggiornamento delle banche dati relative alle attività di riscossione, di ricezione e gestione degli atti inerenti al contenzioso della riscossione, di assistenza e consulenza ai contribuenti nel novero dei livelli di qualità richiesti.

Indispensabili capacità di analisi e risoluzione dei problemi, capacità di pianificazione e organizzazione, orientamento alla qualità e orientamento al servizio al cittadino, precisione e riservatezza. È richiesta sia la capacità di lavoro in autonomia che l'orientamento al lavoro di gruppo. Risultano necessarie le abilità organizzative e professionali che consentono lo svolgimento delle attività e dei processi affidati e il conseguimento degli obiettivi assegnati.

Tra i requisiti, in linea di massima, c'è la laurea (qui il bando con i dettagli). Non è richiesta specifica esperienza professionale nel settore della riscossione tributi.

I posti regione per regione

Il numero dei posti è così ripartito, regione per regione:

Abruzzo n°posti 5

Basilicata n°posti 10

Calabria n°posti 41

Campania n°posti 105

Emilia Romagna n°posti 21

Lazio n°posti 83

Liguria n°posti 13

Lombardia n°posti 30

Marche n°posti 12

Molise n°posti 4

Piemonte n°posti 13

Puglia n°posti 24

Sardegna n°posti 22

Sicilia n°posti 41

Toscana n°posti 35

Umbria n°posti 5

Veneto n°posti 6

Tutti i dettagli e i requisiti per la partecipazione sono contenuti nell'avviso di selezione pubblicato sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.