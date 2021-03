L'ospedale Gaslini assume 52 infermieri pediatrici a tempo indeterminato: il concorso

Un nuovo concorso per infermieri pediatrici. Lo ha indetto l'Ospedale Gaslini di Genova che assumerà 52 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermieri Pediatrici Cat. D. a tempo indeterminato. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 22 marzo.

I requisiti

Coloro che intendono partecipare al Concorso per infermieri indetto dall'Ospedale Gaslini devono essere in possesso dei requisiti generali solitamente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, che trovate integralmente riportati all'interno del bando di concorso. Devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

laurea di 1° livello in Infermeria Pediatrica classe SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica – Legge 10.08.2001 n. 251 ;

oppure diploma universitario di Infermiere pediatrico conseguito con il precedente ordinamento ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 502/92 e successive modificazioni, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, alla laurea triennale ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;

oppure ancora titoli equipollenti di cui al Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000;

iscrizione all’albo professionale.

Prove d'esame

Il concorso prevede la valutazione dei titoli e tre prove d'esame:

scritta;

pratica;

orale.

Trovate tutte le informazioni relative alla valutazione dei titoli e sulle materie oggetto d'esame all'interno del bando di concorso.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso bisogna presentare la domanda di partecipazione entro il 22 marzo a questo indirizzo.

Trovate tutte le informazioni relative ai documenti da allegare all'interno del bando.