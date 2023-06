Condizionatori: i consigli per risparmiare fino al 30% sulla bolletta

L'estate è già entata nella sua fase più rovente e, inevitabilmente, in molte case degli italiani si accendono i condizionatori. L'Enea ha stilato dei consigli per utilizzarli al meglio e per risparmiare sul prezzo delle bollette. Il condizionatore è infatti uno degli elettrodomestici che incide maggiormente sulle nostre utenze domestiche, ma con un po' di accorgimenti si possono risparmiare soldi e inquinare meno. Vediamo come.

Occhio ai filtri

In primo luogo vanno controllati i filtri del condizionatore. Oltre a essere pericolosi per la salute dei filtri sporchi portano a consumare molto più energia elettrica. I tecnici dell'Enea spiegano che oltre a batteri, muffe e pollini, nei filtri si accumulano polveri che, ostruendo il flusso dell’aria, rendono più difficoltoso e dispendioso raggiungere la temperatura richiesta. I consumi elettrici potrebbero in questo caso del 30%. Oltre ai consumi più alti, il climatizzatore non manutenuto subisce un’usura maggiore, con un rischio più elevato di danneggiamento e necessità di ricorrere a interventi di manutenzione straordinaria”.

L'importanza della manutenzione

Come tutti gli elettrodomestici anche il condizionatore ha bisogno di una corretta manutenzione. La normativa prevede l’obbligo del libretto impianto e di controlli periodici per gli impianti con una potenza superiore a 10 kW per quelli invernali e a 12 kW per quelli estivi.

Ma perché è importante? Oltre all’aspetto energetico, è importante sottolineare che è nei filtri dell’aria e nelle ventole il luogo dove più di frequente si annidano muffe e batteri dannosi per la salute, tra i quali il batterio della legionella che può essere mortale.

I consigli per acquistare un condizionatore

Quando si acquista un condizionatore bisogna sempre stare attenti alla classe energetica di riferimento. Bisogna puntare decisamente su quelli di classe superiore alla A, più ecologici ed efficienti, con i quali le brutte sorprese in bolletta sono molto meno frequenti. Un modello in classe A+++ consumerà fino al 40% in meno di elettricità rispetto a uno di classe B.

In secondo luogo conviene puntare sulla tecnologia inverter: la velocità di rotazione del compressore viene regolata costantemente e questo permette di avere prestazioni ottimali in qualsiasi condizioni di impiego, adeguando la potenza frigorifera e termica erogata all’effettiva necessità. E se si decide di acquistare un condizionatore è buono tenere a mente i vari incentivi che possono arrivare fino al 65%. Un utile schema lo trovate sotto.

Come comportarsi in casa

La parola d'ordine è non esagerare: due gradi in meno rispetto all'esterno sono già sufficienti per sentire fresco. La normativa prevede inoltre che durante la stagione estiva la temperatura interna non deve scendere sotto i 24-26 gradi. Per una maggiore efficienza potrebbe essere utile coibentare i tubi del circuito refrigerante presenti all’esterno dell’abitazione ed evitare, banalmente, porte e finestre aperte. È utile inoltre installare un condizionatore in ogni stanza invece di sperare che ne basti uno solo, magari piazzato in corridoio.

Infine può essere utille chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi energetica dell’edificio: il primo passo utile per valutare lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre e l’efficienza degli impianti di climatizzazione. E risparmiare, conseguentemente, molti soldi per raffreddare l'ambiente.

