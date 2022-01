Il congedo parentale covid è stato prorogato: come fare domanda all'Inps

È stato prorogato fino al 31 marzo 2022 il congedo parentale covid per genitori lavoratori con figli positivi, in quarantena o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o nel caso di centri diurni assistenziali chiusi. La domanda per richiederlo è attiva nel portale dell’Inps. Nei giorni scorsi c’era stata una polemica, perché mancava la circolare operativa che permetteva agli uffici di dare attuazione alla proroga, consentendo ai genitori di richiedere il congedo. L’Inps aveva confermato "un problema di aggiornamento delle procedure". L’8 gennaio, infine, l’Istituto ha pubblicato un messaggio operativo per chiarire che le procedure di presentazione delle domande sono aperte e disponibili.

Il "congedo parentale Sars-CoV-2" è destinato a "genitori con figli affetti da Sars-CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da Sars-CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali".

La misura è valida per lavoratori dipendenti pubblici e privati. Consente ai genitori di figli conviventi minori di anni 14, o con disabilità grave, di rimanere a casa, in maniera alternativa, se l’attività didattica in presenza dei figli venisse sospesa, oppure nel caso i figli risultassero positivi o fossero costretti a stare in quarantena. Si tratta quindi di un provvedimento utile per tutti quei lavoratori che non possono usufruire dello smart working e con la riapertura delle scuole potrebbero avere difficoltà a conciliare il proprio lavoro con eventuali problematiche del figlio legate per esempio alla Dad.

Come fare domanda per il congedo parentale covid

Il congedo parentale covid era in scadenza il 31 dicembre 2021, ma il decretolegge 24 dicembre 2021, n. 221, ha prorogato la misura fino al 31 marzo 2022, in parallelo alla proroga dello stato d’emergenza. L’Inps ha chiarito anche che con un successivo messaggio, "all’esito del rilascio degli aggiornamenti in corso sulla relativa procedura, saranno comunicate le modalità per la presentazione delle domande di "congedo parentale Sars-CoV-2" per genitori lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti all’Inps e per quelli iscritti alla gestione separata. La domanda, attiva nel portale dell’Inps, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica. Ci sono tre canali per farlo: