Il congedo di paternità "lungo" fino a tre mesi è una delle proposte presentate dal Partito Democratico per il programma di aiuti "Next generation Eu". Lo scopo è quello di sostenere la maternità e le donne.

Un congedo di paternità di tre mesi?

Attualmente il congedo obbligatorio di paternità è di sette giorni. Il Corriere della Sera spiega che quello proposto in Next Generation Eu è un intervento pensato per sostenere la maternità e per "liberare il tempo delle donne". Tra le altre proposte c’è anche una percentuale più alta di retribuzione per i periodi di congedo parentale facoltativo, che oggi si ferma al 30% dello stipendio. E anche un (ambizioso) piano nazionale per "rendere gratuite tutte le spese sostenute nei primi 1.000 giorni di vita dei bambini", fino a tre anni.

Naturalmente si tratta solo delle proposte di un partito della maggioranza, che andranno prima valutate dal governo nel suo insieme per poi diventare il piano di riforme da presentare alla Commissione europea. Ma comunque è un primo passo. Già nei mesi scorsi, prima del Recovery fund e prima della pandemia, il governo aveva annunciato l'intenzione di allungare la durata del congedo obbligatorio di paternità con l'obiettivo di riequilibrare i carichi familiari tra i genitori. E anche per ridurre il Gender pay gap, cioè la differenza di stipendio tra uomini e donne, che secondo gli ultimi dati Istat nel nostro Paese è del 7,4%. Ma in quell'occasione, eravamo a gennaio di quest'anno, il congedo obbligatorio per i padri si doveva allungare fino a un mese. I fondi del Recovery fund, quindi, potrebbero rendere più ambizioso quel progetto.

