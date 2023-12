CONOU sceglie Changee per lo sviluppo di un piano di comunicazione triennale

CONOU, Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, a seguito di un articolato processo di gara svoltosi da maggio a novembre 2023, ha selezionato Changee, agenzia di comunicazione integrata associata a The Network One, Londra, per l’incarico di sviluppo del nuovo piano di comunicazione triennale, che partirà nel 2024.

La strategia ideata dall’agenzia in coordinamento con CONOU abbraccerà tutti i canali, sia fisici che digitali, e avrà un duplice obiettivo: rafforzare l’awareness di CONOU, come uno dei principali attori dell’economia circolare in Italia, e nello stesso tempo sensibilizzare e coinvolgere cittadini, imprese e istituzioni nel loro ruolo di protagonisti in questo importante processo.

“Siamo un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale” - commenta Riccardo Piunti, Presidente CONOU - “Vogliamo raccontare la nostra storia, farla conoscere, perché pensiamo che questo modello italiano sia davvero vincente ed esemplare. E in questo senso, la comunicazione svolgerà sempre più un ruolo chiave e potrà darci quella marcia in più che ci serve”.

Le attività a supporto di questa strategia saranno studiate e attuate in coordinamento con la sede di Roma di Changee.