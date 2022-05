Come fare carriera oggi: 10 consigli utili

Sogni una promozione al lavoro? Se pensi a te fra qualche anno, ti immagineresti in un ruolo dirigenziale? Il tuo obiettivo è quello di fare successo nel lavoro? Se la risposta a una di queste tre domande è sì, allora non ti rimane che capire quali siano le strategie da seguire per fare carriera.

Il mondo del lavoro viene spesso paragonato a una giungla, dove le difficoltà e gli ostacoli sembrano comparire all'ordine del giorno. Eppure, scalare il successo al lavoro non è un obiettivo così irraggiungibile. Quali sono, quindi, i consigli più utili da seguire se si vuole fare carriera nel proprio settore oppure nella propria azienda?

Mettere al primo posto le proprie passioni e le proprie attitudini

Il primo step da intraprendere se si vuole fare carriera nel lavoro è proprio questo. In alcuni casi, potrebbe addirittura sembrare scontato. Ma di scontato non c'è davvero nulla. Molte persone, infatti, commettono l'errore di fare un lavoro che non piace.

In questo modo, però, nel corso del tempo può svilupparsi un sentimento di frustrazione che ci porta a non dare il massimo. Ma ci fa entrare anche in un circolo vizioso di autocommiserazione che sicuramente non ci farà crescere né professionalmente, né personalmente.

La cosa migliore da fare, quindi, è quella di partire da sé stessi. Cercare di individuare quali siano le proprie passioni e, soprattutto, capire le proprie attitudini. Questo, ovviamente, determinerà dei percorsi professionali diversi per ognuno di noi. Ma, sicuramente, il cammino risulterà molto più produttivo e ci permetterà di fare carriera più in fretta e con la metà della fatica.

Non dobbiamo dimenticare, a tal proposito, la citazione di Confucio che diceva: “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”.

Pianificare il proprio futuro

Un altro passaggio determinante per fare carriera è quello di avere le idee ben chiare sui traguardi che si vogliono raggiungere. Il percorso che si andrà ad intraprendere nel corso degli anni futuri, infatti, non deve essere improvvisato.

Se la tua idea è quella di migliorare la tua carriera oppure la tua figura professionale, è indispensabile porsi degli obiettivi sia nel medio che nel lungo termine. In questo modo, sarà possibile avere una linea guida per tutte le decisioni che verranno prese nei tempi a venire.

Essere propositivi

Avere iniziativa e proporre delle idee sono due aspetti che a livello aziendale vengono molto apprezzati. Non bisogna avere paura di proporre qualcosa. Nella peggiore delle ipotesi, infatti, la propria proposta non verrà accettata.

Ma se, invece, la propria idea venisse presa in considerazione e aiutasse il proprio team a svolgere il lavoro al meglio? O se, addirittura, quella stessa proposta aiutasse ad aumentare la produttività aziendale o permettesse un incremento di fatturato?

Se il tuo obiettivo è quello di fare carriera è bene, quindi, ricordarsi di portare avanti le proprie idee. L'unico dettaglio che non bisogna mai trascurare, invece, è quello di fare attenzione al modo in cui esponi le tue idee. Se l'effetto finale è quello di prevaricare sui propri colleghi o, addirittura, sul capo, la cosa potrebbe risultare controproducente.

Lavoro di squadra

Sicuramente il singolo all'interno di un'azienda può fare la differenza. Ma non bisogna dimenticare, comunque, che per aumentare il livello delle proprie performance e la propria produttività, è indispensabile confrontarsi con una squadra.

Riuscire a integrarsi con un gruppo di lavoro, cercando di trarre da ognuno dei propri colleghi il massimo e dando a nostra volta il massimo nei confronti degli altri, si traduce in un risultato migliore con metà della fatica.

Cambiare lavoro

Se il proprio obiettivo è quello di fare carriera, non bisogna sottovalutare o, comunque accantonare, l'idea di un potenziale cambiamento di lavoro. È possibile, infatti, che con il tempo le proprie mansioni inizino a non corrispondere più a ciò che ci si aspettava. Ma anche che l'azienda per la quale si lavora non offra più l'opportunità ai propri dipendenti di crescere professionalmente. È così che, se si vuole avere successo nel lavoro e iniziare a vivere delle nuove sfide, è opportuno valutare l'ipotesi di cambiare lavoro.

Non accontentarsi

Uno degli errori che si tendono a fare con maggiore frequenza è quello di accontentarsi. È sbagliatissimo. È indispensabile pianificare il proprio futuro. Ma una volta che si raggiungono i propri traguardi, diventa indispensabile fissare dei nuovi obiettivi.

Non bisogna pensare che la cosa migliore sia quella di stare seduti ad aspettare che le cose vadano avanti da sole. L'unico obiettivo da perseguire nel corso della propria vita è quello di cercare di capire come migliorare se stessi.

Se pensi che la tua posizione attuale non sia adeguata alle tue competenze, fallo presente al tuo responsabile di reparto e capisci con lui quali siano le skills che devi acquisire per fare uno scatto di livello. Nel caso in cui si presentasse la possibilità di assumere un ruolo importante, sì il primo a proporti.

E se hai già raggiunto il traguardo che ti eri prefissato? Beh, in questo caso, non ti rimane che porti dei nuovi obiettivi e capire come raggiungerli.

Non aver paura del cambiamento

Una delle paure più diffuse è quella di uscire dalla propria comfort zone. Si tratta di una sorta di istinto di sopravvivenza per cui l'idea di un cambiamento, anche se migliorativo, è accostato all'avanzata di ansie e timori.

È bene ricordare, però, che nella vita di ognuno di noi niente è certo. Ed è solo uscendo dalla propria zona di comfort che si riuscirà a crescere. Sia personalmente che professionalmente.

Questo non significa, ovviamente, prendere le decisioni alla leggera. Né tanto meno di decidere di punto in bianco di mollare tutto e ripartire da zero. Soprattutto se non si è convinti di quello che si sta facendo. Ma, piuttosto, cercare di capire quali siano le proprie aspirazioni e i propri obiettivi, pianificare il proprio futuro e prendere le decisioni più giuste per riuscire a raggiungere i traguardi che ci si era prefissati.

Lavorare per una grande azienda

Trovare un impiego presso una multinazionale potrebbe sembrare una decisione azzardata. Eppure, se nei propri obiettivi c'è quella di fare carriera, questo step diventa fondamentale. È molto più probabile, infatti, che una multinazionale sia in grado di offrire delle opportunità di crescita ai propri dipendenti, rispetto a quanto può accadere in un'azienda dalle piccole dimensioni

Intraprendere un percorso di questo tipo, ovviamente, comporta un certo tipo di sacrifici e di dedizione al lavoro. Molto spesso, infatti, in una grande società è indispensabile acquisire determinate competenze che invece in altre situazioni non vengono richieste.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che all'interno di queste strutture molto spesso vengono organizzati dei corsi di formazione per i dipendenti che hanno il preciso scopo di prepararli adeguatamente per ricoprire determinati ruoli aziendali.

Gestire al meglio il proprio tempo

Una delle qualità che è necessario affinare per fare carriera è quella di riuscire a gestire al meglio il proprio tempo. Con questo si intende riuscire a individuare quali siano le priorità e le urgenze da svolgere immediatamente in modo impeccabile. E, di conseguenza, capire anche quali siano le cose che possono essere rimandate in un secondo momento. Senza che per questo si crei il caos.

Fare networking

Uno dei migliori sistemi per riuscire a fare carriera è in assoluto quello di fare networking. Ma cosa intendiamo con questo termine? La definizione più semplice a riguardo è quella di intraprendere una serie di conoscenze che possano esserci utili nel tempo. Soprattutto a livello professionale.

Riuscire ad individuare delle persone che lavorano nel nostro stesso settore o, comunque, delle personalità importanti nel proprio ambito, permette di creare una serie di contatti fondamentale per dare lo sprint giusto alla propria carriera.

Il consiglio migliore, in questi casi, è quello di individuare questi soggetti che poi ci faranno da mentore, in occasioni di conferenze ed eventi di settore. Ma anche in social network di nicchia o su LinkedIn. O, in alternativa, attraverso l’aiuto di un head hunter.

Rimanere sempre aggiornati

Al giorno d'oggi, le notizie viaggiano alla velocità della luce. È così che sia i cambiamenti che le novità possono arrivare da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. È per questo che diventa essenziale rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che succede nel proprio settore di riferimento. O comunque, tutto ciò che riguarda il proprio ruolo aziendale.

Come si potrebbe pensare di fare carriera senza essere aggiornati su quello che accade nel mondo in quel preciso istante? Come si potrebbe essere competitivi nel mercato del lavoro se si rimane fermi con le stesse idee di qualche anno fa?

La soluzione migliore, in questi casi, è quella di destinare parte del tempo della propria settimana per leggere i quotidiani di settore e per confrontarsi con i colleghi su quello che sta accadendo in quel preciso istante. In questo modo si rimarrà sempre sul pezzo e, si riusciranno ad anticipare alcune mosse del mercato.