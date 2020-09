Settore avicolo: prospettive di crescita a due cifre per il comparto

Il settore avicolo trainerà i consumi di carne nei prossimi dieci anni ed è quindi un comparto da tenere d'occhio, con una filiera che in Italia rappresenta un'eccellenza. Il nuovo rapporto sulle Prospettive agricole nel decennio 2020-2029 curato dall’Ocse e dalla Fao, prevede un aumento del 12% del consumo totale di carne entro il 2029. Nel medio termine, tuttavia, questo incremento sarà frenato da una crescita minore dei redditi in diverse regioni, dall’invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione del consumo pro capite nei paesi ad alto reddito.

A confermarlo è anche Confagricoltura che, citando il rapporto, indica che il consumo globale pro capite di carne è destinato a salire nel 2029 di 0,5 kg, in progresso di poco più dell'1%, rispetto ai dieci anni precedenti, ma l’aumento sarà dovuto quasi interamente al consumo di carne di pollame.

Si prevede che il consumo globale di carne di pollame aumenti a 145 milioni di tonnellate durante i prossimi dieci anni e rappresenti il 50% dei nuovi consumi di carne. "L'avicoltura - sottolinea Confagricoltura - continuerà infatti a essere il principale motore della crescita della produzione di carne, anche se si prevede sarà leggermente inferiore rispetto al decennio precedente e rappresenterà la metà della carne prodotta in più nei prossimi dieci anni. Il suo breve ciclo di produzione consente infatti ai produttori di reagire rapidamente ai segnali del mercato e si presta a miglioramenti e rapidi progressi nella genetica, nella salute degli animali e nelle pratiche alimentari".

Le variazioni dei prezzi, problemi di salute e questioni ambientali, porteranno i consumatori a ridurre gradualmente la quota di carne rossa a favore di quella di pollame. Sempre la carne di pollame in particolare, ma anche quella bovina, saranno responsabili dell'aumento delle importazioni nei prossimi dieci anni. Insieme, questi due tipi di carne dovrebbero rappresentare la quota maggiore dell'aumento delle importazioni da Asia e Africa. Sempre secondo il rapporto Fao-Ocse, a livello mondiale la produzione e il consumo di carne dovrebbero toccare il punto più basso nel 2020 a causa dei molteplici focolai di Peste suina africana (Psa) presenti in tutta l'Asia. La produzione mondiale di carne è scesa a 325 milioni di tonnellate nel 2019, principalmente a causa dell'impatto della Psa in Cina che ha perso il 10% della sua produzione di carne in proprio a causa del crollo (almeno il 21%) delle carni suine.