Intesa Sanpaolo – Isybank: così la banca si discolpa dalle accuse dell'Antitrust

Sul caso Isybank Intesa Sanpaolo sembra voler minimizzare. Il passaggio 'quasi automatico' di molti correntisti della più grande banca italiana a quella digitale del Gruppo, su cui l’Antitrust ha aperto un’istruttoria, "ha sinora coinvolto un elevato numero di clienti, circa 300mila per circa 1,7 mld di raccolta diretta […] a fronte di un numero molto contenuto, pari a circa 1.500, di richieste di rientro in Intesa Sanpaolo", ha dichiarato un portavoce dell’istituto di credito mentre l’Autorità riferiva di aver ricevuto circa 2.000 segnalazioni. "Ad oggi i clienti che ci hanno espresso un reclamo sono molto limitati rispetto ai numeri complessivi" ribadisce il portavoce di Intesa, sottolineando che la banca "come sempre, pone al centro quanto la clientela richiede e si aspetta".

L’operazione "dai contenuti altamente innovativi", come la definisce il portavoce, sembra non essere piaciuta molto ad alcuni clienti dell’istituto di credito, specialmente per quanto riguarda l’ambigua comunicazione di passaggio a Isybank inviata, "con modalità non coerenti con l’importanza della questione trattata" secondo l’Antitrust. E così sono scattate le segnalazioni all’Autorità. Poco importa che questa comunicazione sia stata inviata a clienti "prevalentemente digitali", ossia clienti che "hanno familiarità con i servizi e i canali digitali, nonché i clienti consumatori che, in ogni caso, fanno un utilizzo nullo o limitato della filiale", come riferito da Intesa, sono state le modalità con cui le due società hanno comunicato e realizzato il trasferimento a far scattare le proteste.

"I consumatori hanno lamentato che la comunicazione è stata recapitata nell’internet banking o nell’app di Intesa Sanpaolo senza alcuna particolare evidenza e in un periodo dell’anno in gran parte coincidente con le ferie estive - scrive l’Antitrust -. Pertanto, i correntisti non avrebbero avuto piena contezza del trasferimento del proprio conto presso un altro operatore e anzi spesso ne sono venuti a conoscenza soltanto dopo la data ultima fissata da Intesa Sanpaolo per poter esprimere il proprio diniego al passaggio. La stessa facoltà di opporsi al trasferimento risulta non esser stata indicata con sufficiente chiarezza".

Secondo l’Autorità poi il passaggio del conto corrente da Intesa Sanpaolo a Isybank comporterebbe "importanti modifiche delle condizioni contrattuali" e "almeno per alcuni correntisti, un aumento dei costi di tenuta del conto".

Dopo il faro acceso dall’Antitrust sul caso Intesa dichiara: "Abbiamo il massimo rispetto per l’Agcm e, come sempre si è verificato, siamo da subito disponibili a collaborare nell’esame e nella soluzione dei temi posti dall’Autorità, nel miglior interesse della clientela". L’istituto di credito sostiene di intrattenere "una sistematica interlocuzione con tutti i clienti passati a Isybank, per avere il loro riscontro e dare loro tutte le spiegazioni del caso" e di voler affrontare "singolarmente ogni situazione per offrire una soluzione adeguata e in linea con le necessità della clientela". Allo stesso tempo ribadisce: "Intesa Sanpaolo ritiene di avere operato in conformità con la normativa applicabile, inclusa la comunicazione alla propria clientela".

