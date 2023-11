Il Fisco può entrare nei conti correnti anche se Meloni dice il contrario

Dal 2024 l'Agenzia delle Entrate potrà accedere con più facilità ai conti correnti degli italiani, per, eventualmente, pignorare ciò che deve. La norma è prevista nel testo del disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e ha fatto molto discutere. Eppure, nei giorni che hanno preceduto il passaggio da Palazzo Chigi al Parlamento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni pubblicava un messaggio sui suoi profili social: "Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio NON C'È la misura che consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali". In realtà, non è così, sotto diversi punti di vista.

In aggiunta, c'è da dire che Meloni è sempre stata contraria a misure simili, da lei stessa definite "Grande fratello fiscale". Vediamo come funziona l'accesso ai conti correnti e il relativo pignoramento, prima e dopo la legge di bilancio del governo Meloni.

Come funziona il pignoramento dei conti correnti

Da diversi anni l'Agenzia delle Entrate può procedere al pignoramento di un conto corrente. La norma che lo regola è contenuta nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 72 bis "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". "Salvo che per i crediti pensionistici [...] l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

Nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

Alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Il recupero di somme dai conti correnti o dell'intero conto era dunque già previsto. Le modifiche portate dalla legge di bilancio del governo riguardano le procedure.

L'accesso ai conti correnti dopo la manovra 2024 di Meloni

A differenza di quanto afferma Meloni, nel disegno di legge trasmesso dal governo al Parlamento c'è una norma che modifica la disciplina dell'accesso ai conti correnti per il fisco e non è più restrittiva, anzi. Nel testo della manovra, all'articolo 23, comma 13, si legge: "Al fine di assicurare la massima efficienza dell'attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute".

Dunque, la legge di bilancio del governo Meloni vuole rendere più efficiente "semplificando e velocizzando" l'attività di riscossione, grazie a "strumenti informatici per acquisire "tutte le informazioni necessarie" per pignorare le somme dovute dai conti correnti. Come si vede dai testi estratti dalle diverse versioni del disegno di legge di bilancio, rispetto alla versione originaria il testo è effettivamente cambiato: è sparito il termine "pignoramento dei conti correnti" ed è stato sostituito con più generico "recupero coattivo". La sostanza non cambia, il riferimento normativo è sempre quello del recupero di somme da parte dell'Agenzia delle entrate.

Nella relazione illustrativa allegata al testo della manovra viene confermato il potenziamento dell'azione dell'Agenzia: "La norma in commento permetterà di impiegare la capacità operativa dell'agente della riscossione indirizzandola in modo puntuale e mirato, con effettiva soddisfazione per l'azione di recupero", sottolineando che "in altri termini, a parità di numero di azioni di recupero, avuto riguardo in particolare all'azione esecutiva mobiliare e, nello specifico, a quella presso terzi (già attualmente effettuate in base alla vigente normativa), sarà garantito un maggior numero di quelle andate a buon fine e, allo stesso tempo, sarà possibile ridurre i casi in cui il debitore viene inutilmente raggiunto da procedure prive sin dall'origine di aspettativa di riscossione alcuna.

Nella relazione tecnica sono contenuti gli effetti finanziari della misura: il governo conta di ricavare 1 miliardo di euro tra il 2025 e il 2026, prudenzialmente ridotto a circa 700 milioni di euro in attesa di formulare il meccanismo. Di sicuro, dal prossimo anno sarà più semplice accedere ai conti correnti per eventuali pignoramenti, la volontà del governo è questa.

