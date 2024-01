Conti correnti, aumenti shock che superano l'inflazione: "Rincari ingiustificati"

"Rincari ingiustificati" e "spropositati", così sono stati definiti gli aumenti dei costi di gestione dei conti correnti registrati negli ultimi 5 anni dalle associazioni dei consumatori. La spesa arriva persino a superare il livello d’inflazione, che nel periodo in questione ha registrato una crescita dell’11,6%, non poco direi. Ma allora di quanto sono aumentate le tariffe dei conti correnti?

Conti correnti sempre più cari

Prima di rispondere a questa domanda è bene ricordare che nel 2017 la spesa di gestione di un conto corrente presso una filiale bancaria secondo i dati Bankitalia si attestava a 79,4 euro. Cinque anni dopo, nel 2022 è arrivata a 104 euro. In cinque anni le tariffe per la tenuta di un conto sono lievitate del 31%, ben oltre l’11,6% registrato dall’inflazione denuncia il Codacons.

Ad aumentare soprattutto le spese fisse, che rappresentano circa il 70% del totale, passando da 52,8 a 72,8 euro (+37,9%). Le spese variabili si attestano a 31 euro da 26,6 euro (+16,5%), principalmente per il maggior numero di operazioni visto che le commissioni sono risultate pressoché invariate.

Prendendo a riferimento solo il 2022 si registra un aumento per la tenuta conto di circa 9 euro: 5,9 euro per le spese fisse e 3,4 euro per quelle variabili. Considerando pure il pagamento dell’imposta di bollo la spesa totale per la gestione di un conto corrente arriva a 119,9 euro, perché ai 104 euro si devono aggiungere i 15,9 euro della tassa sui depositi (17,4 euro nel 2021).

"Rincari del tutto ingiustificati"

Si tratta di "rincari del tutto ingiustificati" tuona Assoutenti, sottolineando che "nel 2022 i costi dei conti correnti sono saliti in media del +9,8% su base annua. Un incremento molto forte di cui non si comprende la ragione - spiega il presidente Gabriele Melluso - La digitalizzazione dei servizi bancari e il crescente ricorso a conti online, app e home banking da parte degli utenti, hanno di fatto portato ad una generalizzata riduzione dei costi in capo alle banche, che avrebbe dovuto determinare un conseguente abbattimento dei costi praticati ai cittadini. Al contrario si assiste ad un fortissimo incremento della spesa per la gestione dei conti correnti a discapito degli utenti, che appare oggettivamente ingiustificato, e su cui sarebbe bene indagare".

Dello stesso avviso l’Unione nazionale consumatori (Unc) che lo definisce un "rialzo spropositato! Un balzo ingiustificato di 9 euro e 30 cent, con un rincaro del 9,8%, ben superiore al tasso di inflazione medio, che nel 2022 è stato pari all'8,1% sia per l'indice Nic che per il Foi senza tabacchi. Quello che più è inaccettabile, in particolare, è l'aumento delle spese fisse cresciute di ben 5,9 euro nel 2022 e che erano già salite di 2,8 euro nel 2021 e 4,3 euro nel 2020, costi che gravano indiscriminatamente anche su chi ha una bassa operatività e fa un basso numero di operazioni" conclude il presidente Massimiliano Dona.

Conviene di più il conto online o quello tradizionale?

Dall’indagine 2022 della Banca d’Italia sui conti correnti emerge anche che il conto online costa ancora "significativamente" meno di quello tradizionale. A fronte dei 104 euro del conto presso una banca fisica quello sul web nel 2022 costava 33,7 euro, con un rincaro di soli 0,7 euro rispetto all'anno precedente, aumento che si confronta con i +9,30 euro del conto tradizionale. La spesa di gestione dei conti postali invece è passata da 58 a 59,6 euro.