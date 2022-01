Arrivano 60 milioni di euro per le imprese del settore eventi

Contributi a fondo perduto di 60 milioni di euro per le imprese del settore eventi - wedding, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie-restaurant-catering) - duramente colpite dall'emergenza Covid. È quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che rende operativa la misura introdotta dal decreto Sostegni bis. In particolare, si tratta di una misura destinata per: 40 milioni al settore del wedding; 10 milioni al settore, diverso dal wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni al settore dell'hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.). Potranno richiedere il contributo le imprese che nell'anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

"Si tratta di un doveroso provvedimento di sostegno per tutte quelle imprese che svolgono attività, dalle cerimonie agli eventi, che sono state tra le più penalizzate durante l'emergenza Covid", dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. "È giusto - aggiunge - che il Mise supporti con contributi a fondo perduto questi settori che negli anni hanno visto crescere nuove professionalità, in prevalenza tra le donne e i giovani, con un forte impatto sull'economia del territorio".

Il decreto, firmato anche dal ministro dell'Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Le imprese interessate potranno presentare domanda direttamente all'Agenzia delle entrate, con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un suo prossimo provvedimento. I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente