I prezzi alle stelle di pasta e gelati: arrivano i controlli a tappeto della finanza?

L'impennata dei prezzi di alcuni generi alimentari è finita sotto la lente del governo Meloni. E questo soprattutto perché l'aumento dei listini di molti prodotti non sembra essere giustificato dai prezzi delle materie prime, che nelle ultime settimane hanno subìto un rallentamento, così come il costo dell'energia. Si temono speculazioni sui prezzi, insomma. Ecco perché una volta avviato un monitoraggio sul mercato, il governo valuta un intervento: potrebbero scattare controlli a tappeto da parte della guardia di finanza, con l'obiettivo di scovare chi speculerebbe sul prezzo finale. All'attenzione del governo ci sono soprattutto i rincari della pasta che, come ha osservato il ministero delle imprese e del made in Italy, ha visto il suo prezzo lievitare a marzo del 17,5% rispetto all'anno precedente.

Per questo Adolfo Urso, titolare del dicastero, ha dato mandato al garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la "commissione di allerta rapida" per una prima valutazione sui rincari, prima di procedere con i controlli. A detta del ministro Urso, "la riunione del comitato servirà a chiarire quale sia stata la dinamica dei prezzi che ha suscitato allarme tra i consumatori, anche perché riguarda un bene primario come la pasta, centrale nella nostra alimentazione. Questi aumenti colpiscono i beni primari con effetti immediati sui consumi delle famiglie e principalmente dei ceti popolari".

Nel dettaglio, Coldiretti ricorda che il grano duro per la pasta viene pagato in Italia circa 32-36 centesimi al kg, un valore che non copre i costi di produzione ed è inferiore di oltre il 30% rispetto al 2022, mentre il prezzo della pasta è aumentato il doppio dell'inflazione. Una distorsione che appare chiara anche dall'andamento dei prezzi medi al consumo che, secondo l'osservatorio del ministero del made in Italy, variano per la pasta da 2,3 euro al chilo di Milano ai 2,2 euro al chilo di Roma, dagli 1,85 di Napoli ai 1,49 euro al chilo di Palermo. Anche i dati sui rincari dell'associazione dei consumatori Assoutenti sono sulla stessa linea. L'associazione ha stilato la mappa ufficiale delle città italiane più care per la pasta: primeggia Ancona (2,44 euro al kg), mentre la più economica è Cosenza (1,48 euro al chilo). Confrontando i prezzi attuali con quelli di marzo 2022, i rincari più pesanti si registrano in diverse province della Toscana: il record spetta a Siena, dove un chilo di pasta sale da una media di 1,37 euro al kg dello scorso anno ai 2,17 euro di oggi, con un aumento del 58,4%.

Non solo pasta, però. Una situazione molto simile è quella dei gelati, che segnano un rincaro del +23% rispetto al 2022, come riportato da un'analisi di Coldiretti sulla base di dati Istat. Un quadro che non sorprende, se si pensa al balzo dei costi dell'energia e delle principali materie prime usate nelle preparazioni, dalle uova (+17%) al latte (+21%) e soprattutto lo zucchero (+54%).

Secondo l'Istat, tuttavia, i prezzi dei beni alimentari ad aprile 2023 hanno rallentato la loro crescita (da +12,9% a +12,3%), per effetto dei prezzi sia degli alimentari lavorati (che passano da +15,3% a +14,7%; +1,1% su base mensile), che dei non lavorati (da +9,1% a +8,4%; +0,2% sul mese di marzo). Per quest'ultimo dato c'è da segnalare la decelerazione dei vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (il dato congiunturale segnala un passaggio da +9,0% a +7,6%, con un -1,7%), solo parzialmente contrastata dall'accelerazione dei prezzi di frutta fresca o refrigerata (da +5,2% a +7,6%; +1,3% su marzo).