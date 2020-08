Coronavirus, come fare domanda per il congedo parentale: tutte le informazioni utili

Ora è tutto più chiaro. L'Inps ha pubblicato le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la fruizione oraria del congedo per emergenza Covid-19, misura introdotta dall'articolo 23 di un Decreto-legge di marzo. In particolare, secondo quanto recita un comunicato del ministero del Lavoro, la domanda deve essere presentata in modalità telematica, sul sito istituzionale dell'Inps, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario e selezionando l'opzione "Covid-19".

Nella domanda di congedo Covid-19 ad ore, pertanto, il genitore è tenuto a dichiarare il numero di giornate di congedo Covid-19 che intende fruire in modalità oraria e il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo Covid-19 sono fruite in modalità oraria.

Nello dettaglio, il periodo nel quale si intende fruire delle ore di congedo, nell'intervallo temporale che intercorre dal 19 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dovrà essere contenuto in un mese solare. Pertanto, Aggiunge l'Inps, nel caso in cui il periodo all'interno del quale si intende fruire delle ore di congedo Covid-19 sia a cavallo tra il mese di luglio 2020 e il mese di agosto 2020, dovranno essere presentate due domande.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per concludere, anche per il congedo in modalità oraria, come per il congedo Covid-19 a giornata intera, le domande potranno avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché ricadenti nell'arco temporale sopra individuato (19 luglio 2020 - 31 agosto 2020).