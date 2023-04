I nuovi corsi gratuiti (in tutta Italia) per trovare subito lavoro col Pnrr

Molte medie e grandi aziende cercano diplomati, secondo alcune stime ci sarebbe già bisogno di 10mila tecnici solo nei settori energia, telecomunicazioni, costruzioni e digitale (lo rivela un'indagine del Centro Studi di Distretto Italia). I tecnici sono fondamentali anche per "mettere a terra il Pnrr", ci sarà parecchio lavoro da fare nei prossimi anni. Nella giornata di ieri si sono aperte le iscrizioni alle prime quattro Scuole dei Mestieri (gratis) che faranno partire corsi per posatori di fibra ottica, responsabili di cantiere e impiantisti elettrici (cinque settimane di formazione e poi l’avvio al lavoro), e per programmatori software (durata di 20 settimane).

L'iniziativa è stata presentata ieri a Roma, presenti vari esponenti di governo e amministratori delegati delle aziende interessate, di Distretto Italia, promosso dal Consorzio Elis, che coinvolge scuole e istituti tecnici superiori da nord a sud e vede la partecipazione di 34 soggetti tra imprese, agenzie del lavoro e altri enti. Geograficamente, scrive oggi il Sole 24 Ore, il maggior fabbisogno evidenziato dalle aziende coinvolte nello studio è al Nord (31%), a seguire Isole (12%), Centro (6%) e Sud (4%). Il restante 47% rappresenta invece la domanda di personale tecnico specializzato da parte dell’indotto su tutto il territorio nazionale.

Il mestiere in assoluto più richiesto è quello di addetto alla posa di cavi di fibra ottica (3.580 posizione aperte, ovvero il 35% di tutto il fabbisogno rilevato). Poi il responsabile di cantiere (8%) e il tecnico operativo (6%). Le aziende segnalano anche il bisogno di tecnici programmatori software e di consulenti Ict (il tutto il 7%). I corsi vengono organizzati su tutto il territorio nazionale, e la candidatura è possibile mandarla dalla piattaforma www.distrettoitalia.elis.org.