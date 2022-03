Cosa possiamo fare per risparmiare sul gas

Il rincaro dell'energia prima e la guerra tra Russia e Ucraina poi hanno generato molte tensioni sui prezzi del gas. Le quotazioni della materia prima che utilizziamo per le nostre fabbriche e per il riscaldamento domestico sono schizzate alle stelle, specialmente dopo l'invasione del territorio ucraino da parte della Russia. I timori che Putin possa tagliare o chiudere i rubinetti di gas all'Europa aumentano di ora in ora, a fronte delle sanzioni sempre più dure inflitte alla Russia dai paesi occidentali per fermare il conflitto. Si fa sempre più concreta l'ipotesi di un'austerity sui consumi energetici simile a quella del 1973, quella ricordata dai più anziani per le domeniche a piedi. Speriamo non debba mai accadere e che si raggiunga al più presto un accordo di pace, ma nel frattempo come possiamo ridurre i nostri consumi di gas per risparmiare sulla bolletta?

I consigli per risparmiare sul gas

Alla domanda "nell’immediato cosa possiamo fare per tutelare la nostra sicurezza energetica?", l'ex numero uno di Eni, Paolo Scaroni, ha risposto: "Purtroppo quasi nulla, salvo forse impostare il termostato di casa su 18 gradi invece che 22: rimedio che peraltro darebbe risultati giganteschi". Non è tutto, ci sono anche una serie di altri gesti che potrebbero aiutare ad abbassare la bolletta del gas. Si tratta di una serie di semplici consigli per ridurre i consumi di gas della propria abitazione, nella speranza che i prezzi di questa materia prima frenino al più presto la loro folle corsa. Prima di tutto vale la pena ricordare che le famiglie consumano gas per tre scopi:

riscaldamento dell'abitazione;

cottura dei cibi;

acqua calda.

Detto questo sarà più facile concentrarsi sulle azioni da compiere per ridurre i consumi di gas, considerando però che la situazione varia molto da regione a regione (pensiamo alle temperature del nord Italia rispetto a quelle del Mezzogiorno). Le mosse più utili che possiamo compiere riguardano soprattutto l'efficientamento dell'impianto di riscaldamento e un adeguato isolamento termico della nostra abitazione per non disperdere il calore. Ecco a voi 10 utili consigli: