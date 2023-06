Non ci crederete ma è così. Allora, avete presente quei panini dal nome classico ma anche un po’ bucolico dai gusti “rustici” da diventare così iconici da dimenticarsi che il nome di quella focaccia imbottita era prima di tutto un comune ligure? Beh sì, stiamo parlando dei compagni di viaggio di una vita nelle tante soste in autostrada.

Ma la sosta nelle aree di servizio quest’estate potrebbe essere più amara? (E non parlo del gusto eh). È in arrivo una tempesta perfetta sui costi dei servizi autostradali secondo le associazioni di categoria. Un collasso che rischia di non far sopravvivere il settore la prossima stagione estiva…e addio caffè all’una di notte. Ma perché costerà così tanto mangiare in autostrada?

Colpa sempre della pandemia che ha abbassato i livelli di traffico lungo la rete autostradale e oggi, al ritorno alla normalità, la ristorazione autostradale registra perdite tra il 10 e il 15 per cento. Buchi (non buche sul manto stradale) che non permettono di coprire i costi fissi necessari per mantenere attivi i lavoratori h24 e 7 su 7. Soluzione? Lo scontrino alla cassa sarà più caro. Ma il settore ora potrebbe incrociare le braccia e gli oltre 25 mila dipendenti potrebbero prendersi una breve sosta. E la nostra sosta estiva? Beh potremmo doverci armare tutti di borsa frigo e della classica insalata di riso.