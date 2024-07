In Italia si torna a costruire: edilizia residenziale sui massimi degli ultimi 2 anni

In ripresa il settore dell'edilizia residenziale in Italia, su livelli che non si vedevano ormai da 2 anni. Il comparto sembra aver ripreso il via sulla scia di una sempre maggiore voglia degli italiani di cambiare casa, scaturita dall’insoddisfazione nata in alcuni soggetti dopo le restrizioni Covid. La conferma arriva direttamente dall’Istat, che sulla base delle autorizzazioni nel primo trimestre 2024 stima una crescita congiunturale consistente per il comparto residenziale, sia del numero di abitazioni (+4,3%) sia della superficie utile abitabile (+3,9%), ai livelli più elevati degli ultimi sette trimestri, ma ben lontano dai massimi del 2021 (vedi foto sotto).

Ben diversa la situazione per l’edilizia non residenziale, che registra una consistente flessione (-8,5%) rispetto al quarto trimestre 2023 dopo la rilevante crescita dell’ultimo trimestre dello scorso anno.

Nel primo trimestre dell’anno la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali è pari a 14.393 unità, con la superficie utile abitabile che si attesta poco sotto gli 1,22 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale è di circa 2,54 milioni di metri quadrati.

Confrontando i dati con quelli del primo trimestre del 2023 tutti i comparti dell’edilizia registrano un aumento, più marcato per il settore non residenziale. In particolare il settore residenziale evidenzia un lieve aumento sia del numero di abitazioni (+1,6%) sia della superficie utile abitabile (+1,0%), mentre la superficie dei fabbricati non residenziali registra un incremento del 6,1%.