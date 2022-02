Autocrati, narcotrafficanti e spie tra i clienti. Una fuga di dati imbarazza Credit Suisse

La banca svizzera Credit Suisse è finita sotto i riflettori dopo che una fuga di notizie riservate che mostrerebbero come l'istituto finanziario svizzero abbia fornito per anni servizi ad autocrati, persone responsabili di violazioni dei diritti umani, corruzione e narcotraffico, persone su cui si sarebbero dovuti fare maggiori controlli. Un whistle-blower ha fatto trapelare dati su oltre 18mila conti bancari, su cui sono stati depositati più di 100 miliardi di dollari, al quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Il giornale ha condiviso i dati con un gruppo giornalistico senza scopo di lucro, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project e con altre 46 testate giornalistiche in tutto il mondo, inclusa La Stampa in Italia.

I dati riguardano i conti aperti dagli anni '40 fino a gran parte degli anni 2010, ma non coprono le operazioni correnti della banca. Tra le persone elencate nella lista ci sono il re Abdullah II di Giordania e i due figli dell'ex autocrate Hosni Mubarak, che ha governato l'Egitto per 30 anni. Altri titolari di conto sono stati i figli di un capo dell'intelligence pakistana che ha aiutato a incanalare miliardi di dollari dagli Stati Uniti e da altri Paesi ai mujaheddin in Afghanistan negli anni '80 , ma anche un capo spia yemenita implicato in torture.

Ci sono poi burocrati accusati di aver saccheggiato la ricchezza petrolifera del Venezuela e di aver accelerato la sua discesa nella crisi economica. E ancora tra i clienti c’era anche Evelin Banev, criminale a capo di un gruppo di narcotrafficanti italiani e bulgari, e attualmente in carcere, che è stato condannato in via definitiva in tre paesi diversi e in Italia dovrebbe scontare una pena di 20 anni.

Candice Sun, portavoce della banca, ha dichiarato in una nota che "Credit Suisse respinge fermamente le accuse e le deduzioni sulle presunte pratiche commerciali della banca", sottolineando che molti dei resoconti nella fuga di notizie risalgono a decenni fa e "a un'epoca in cui le leggi, le pratiche e le aspettative delle istituzioni finanziarie erano molto diverse da quelle di ora".

Sun ha affermato che, sebbene Credit Suisse non possa commentare clienti specifici, molti dei conti identificati nel database trapelato sono già stati chiusi. "Dei conti attivi rimanenti, siamo sicuri che siano state adottate adeguate due diligence, revisioni e altri passaggi relativi al controllo, comprese chiusure di conti in sospeso", ha garantito.

Con le sue ferree leggi sul segreto bancario, la Svizzera è stata a lungo un paradiso per le persone che cercano di nascondere soldi, spesso di provenienza illecita. Nell'ultimo decennio, ciò ha reso le più grandi banche del paese, in particolare i suoi due colossi, Credit Suisse e UBS, un bersaglio per le autorità degli Stati Uniti e di altri Paesi che stanno cercando di reprimere l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e altri reati.

Come ricorda il New York Times, nel 2014 Credit Suisse si è dichiarata colpevole di aver cospirato per aiutare diversi statunitensi a presentare false dichiarazioni dei redditi e ha accettato di pagare multe, sanzioni e restituzioni per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Tre anni dopo, la banca ha pagato al Dipartimento di Giustizia 5,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse sulla sua commercializzazione di titoli garantiti da ipoteca. Lo scorso autunno, ha accettato di pagare 475 milioni di dollari, alle autorità statunitensi e britanniche, per porre fine a un'indagine su un piano di corruzione e tangenti in Mozambico.