Quali sono le cose per cui ci si indebita?

L'ostinata presenza della pandemia non scoraggia più gli italiani, con la maggior parte della popolazione ormai rassegnata ad una convivenza forzata con il Covid. In molti sembrano aver ritrovato un po' di fiducia nel futuro, è tornata la voglia di fare progetti, di fare grandi spese per vivere al meglio la vita dopo un periodo duro e faticoso. Segnali incoraggianti in tal senso arrivano dalla propensione degli italiani verso il credito al consumo, con un numero crescente di individui intenzionati a fare grandi acqusti. Di che genere? Cosa desiderano acquistare gli italiani? Ce lo svela l'Osservatorio Findomestic di gennaio.

Pandemia e inflazione non scoraggiano gli acquisti

La pandemia e l'inflazione potrebbero minare la ripresa economica dell'Italia. Secondo l’Osservatorio Findomestic di gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, un italiano su cinque (21%) crede ancora in una ripresa economica nel 2022 mentre uno su quattro (26%) al contrario pensa che il trend positivo avviato nel 2021 si arresterà, con un conseguente calo dell'occupazione. Per circa la metà degli intervistati, invece, il 2022 sarà un anno ancora profondamente influenzato dall’emergenza Covid, un anno che come quello precedente vedrà alternarsi forti ondate a momenti di sollievo. Tutta questa incertezza, però, sembera non minare le intenzioni di acquisto degli italiani, cresciute del 16,8% nell'ultimo mese, in un'ottica sempre più green. Tra i consumatori italiani resta alta la voglia di progettare acquisti importanti: il 48% di questi pensa di ricorrere al pagamento rateale mentre il 35% potrebbe optare per un prestito personale, dato in crescita del 4% nell'ultimo mese. Quali sono gli oggetti del desiderio degli italiani? Che cosa vogliono acquistare?

Sempre più italiani s'indebitano per la sostenibilità

Tra gli italiani cresce soprattutto la voglia di acquistare motocicli e scooter (+37,2%), ma anche auto nuove (+17,9%, con circa la metà del campione che sceglierà un modello elettrificato) e auto usate (+14,6%). L'elettrico sta spopolando, coinvolgendo anche gli acquisti di monopattini elettrici (+88%) ed e-bike (+33%). In netto aumento anche le intenzioni di acquisto legate alla casa (31,9%) e alle ristrutturazioni (+14,2%). Quando si parla di lavori in casa, i prestiti riguardano soprattutto impianti solari termici (+36,7%), impianti fotovoltaici (+22,7%), infissi e serramenti (+19%), stufe e caldaie (+16,6%). Da sottolineare che in molti casi si tratta di acquisti orientati a migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione. Si confermano in salita le intenzioni di acquisto per la telefonia (+9,6%) e pc (+4,7%), mentre perdono appeal i viaggi e le vacanze (-2%) a causa della pandemia e le attrezzature per il fai-da-te (-3,4%).