Giorni di panico in borsa. Banche sotto pressione e in tanti si stanno chiedendo se i nostri soldi sono davvero al sicuro. Ma per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro per carpire cosa sia successo in questi giorni ai mercati finanziari.

Partiamo dalla prima scossa: Stati uniti. Qui c'è una piccola banca regionale, la Silicon Valley Bank. Il nome è evocativo: è la principale fonte di investimenti per le start up tecnologiche. Amata dai novelli pionieri californiani ma la sua ragion d'essere è la principale fonte di problemi: troppi prestiti non rimborsabili e quindi il fallimento. È la prima spina nel sistema creditizio che fa intuire che qualcosa sta cambiando dopo il rialzo dei tassi di interesse.

Saltiamo in Svizzera: la consociata araba di Credit Suisse - una delle principali banche di investimento - fa sapere di non essere disposta a immettere nuova liquidità. Scatta il panico e il colosso elvetico si salva grazie a un matrimonio forzato con Ubs. Da più parti si agita lo spettro Lehman Brothers: era il 2008, l'effetto contagio tra le banche portò il mondo intero al collasso finanziario.

Neppure il tempo di capire cosa stia succedendo che in Germania finisce sotto attacco Deutsche Bank: ancora una volta per la dote di finanziamenti che rischiano di rimanere scoperti. ?Il sistema bancario europeo è solido? - ripete da giorni la presidente della BCE Christine Lagarde?e non ha tutti i torti. Dopo quel terribile 2008 l?Europa adotta regole più severe sulle banche rafforzando i patrimoni dei maggiori istituti di credito europei.

Ma in Borsa è impossibile fare previsioni. I timori si stanno traducendo in azioni sui conti correnti: chi ha in banca portafogli onerosi si accalca per spostare i propri depositi verso le grandi banche, ritenendole più sicure, e finendo per destabilizzare le più piccole. E se la tempesta perfetta facesse fallire una delle nostre banche?

Il timore è tutto in una parola Bail-in. C'è una vera e propria gerarchia di liquidazione dei creditori. Prima i correntisti, poi gli obbligazionisti e infine gli azionisti, che sono le figure maggiormente esposte al rischio di fallimento. Allora, come non cadere nella paranoia finanziaria collettiva. La buona notizia è che al riparo dalla tempesta ci sono sempre tutte le somme depositate sui conti correnti sotto ai 100mila euro. Poi occorre rispettare alcune regole auree.

La prima: DI-VER-SI-FI-CA-RE. Il che significa non mettere tutti i soldi in un unico salvadanaio. Regola numero 2: dimenticatevi del film ?una poltrona per due? e non fatevi prendere dal panico. Il rischio potrebbe essere solo quello di amplificare le perdite. Chi frequenta le borse sa bene che attendere a volte è la scelta migliore per vedere i frutti nel lungo periodo. In fondo se uno dei più grandi trader italiani come Andrea Unger, ci ha detto - senza gufare - che è ?estremamente improbabile che una generazione possa vivere due crisi bancarie? forse è bene stare davvero calmi.