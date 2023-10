Così l'Italia dice addio all'industria dell'auto e a migliaia di posti di lavoro

Gli anni d'oro in cui la Fiat sfornava 2 milioni di auto l'anno sono finiti: oggi la multinazionale Stellantis in Italia ne produce meno di 500mila, 800mila se consideriamo anche i veicoli commerciali. Il settore automotive italiano, un tempo fiore all'occhiello dell'industria tricolore, sta guidando a fari spenti nella notte mentre Germania, Spagna e Francia stanno seguendo una politica industriale ben definita soprattutto in vista dello stop alle auto a benzina e diesel. La crisi dello stabilimento di Crevalcore della Magneti Marelli, in provincia di Bologna, dove si producono collettori di aspirazione aria e pressofusi di alluminio, componenti per motori a combustione, ne è l’esempio. Questa però rischia di essere solo la prima di una lunga serie di chiusure nell'indotto. Sono le 450 imprese a rischio e con loro 74mila posti di lavoro.

Cosa sta succedendo al settore automotive, ma soprattutto cosa succederà in futuro senza una strategia industriale lungimirante? "C'è stata una mancanza di visione, di politica industriale: c'è molto da fare e bisogna farlo presto altrimenti rischiamo di perdere pezzi di industria", spiega Gianmarco Giorda, direttore generale dell’Associazione nazionale filiera industria automobilistica in un'intervista a Today.it.

Giorda (Anfia): "C'è molto da fare e bisogna farlo in fretta"

"Sul tema della transizione c’è molto da fare, perché al di là dei casi Magneti Marelli di Crevalcore e Bosch di Bari ci sono tante aziende che oggi in Italia lavorano sulle tecnologie legate alle auto tradizionali a motore termico che devono essere accompagnate nel passaggio all'auto elettrica", ha dichiarato Gianmarco Giorda. Secondo uno studio commissionato dall'Associazione europea della componentistica automotive (Clepa) le imprese a rischio chiusura nel settore della componentistica in Italia sarebbero circa 450, il 20% del totale, la maggior parte delle quali a carattere familiare. Potrebbero andare in fumo ben 74mila posti di lavoro. In Italia oltre il 73 per cento delle imprese del settore è ancora fortemente legato ai veicoli a benzina e diesel, come specifica l'Anfia nell'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2022.

Storie di resilienza

"Nella transizione noi non siamo in ritardo a livello di case automobilistiche - chiosa Giorda - Stellantis ha un piano molto ambizioso, però dovremmo adeguare la componentistica ai ritmi e alle accelerazioni che si stanno avendo a livello di mobilità elettrica. In Italia abbiamo storicamente una struttura di componentistiche molto legata al motore tradizionale, per cui bisogna fare in fretta ad aiutare queste aziende a riconvertirsi o a guardare ad altri settori. Ci sono circa 450 aziende che fanno dei prodotti che tra 12 anni in Europa non troveranno più sbocchi. Aziende che oggi fanno pistoni o marmitte devono reinventarsi".

Alcuni imprenditori stanno cercando di diversificare il proprio business mettendo a punto nuovi prodotti per il settore medico, dell’aerospazio e dell’aviazione civile. "Sta succedendo, molte aziende lo stanno già facendo senza aspettare il supporto pubblico", spiega il direttore generale dell’Anfia. È il caso della Sabelt di Moncalieri, azienda italiana che produce sistemi di sicurezza passiva per veicoli stradali e da competizione, che ora lavora anche per l'ente spaziale statunitense (Nasa). Tra le storie di resilienza vale la pena segnalare anche quella della Fluid-o-Tech, che produce piccole pompe ad alta precisione e che ha allargato la propria attività ad altri settori come il food service e l'health tech. Nella stessa direzione la Vm Motori di Cento (Ferrara), che dopo lo stop alla produzione del motore diesel - che ha portato a un taglio di 300 dipendenti - ha deciso di focalizzarsi sullo sviluppo e sulla produzione di motori marini e industriali.

La crisi dell'indotto

Se Stellantis si sta preparando al passaggio all’auto elettrica è tutto l'indotto che va riprogettato. Il caso Magneti Marelli dimostra che la transizione green ci ha colto ancora una volta impreparati e che sinora tutti i governi che si sono succeduti nel tempo non hanno avuto una chiara politica industriale per il Paese e a pagarne le spese sono i lavoratori.

Tra le tante aziende dell'indotto in difficoltà c'è anche la Bosch di Bari, che dà lavoro a 1.600 lavoratori, la cui produzione è legata all’80 per cento alle pompe diesel. Possibili problemi in vista anche per lo stabilimento Denso di San Salvo in provincia di Chieti, che occupa 1.000 dipendenti per la produzione di alternatori e motorini di avviamento. Salvi invece, almeno per il momento, gli stabilimenti toscani Vitesco di Fauglia e San Piero a Grado dove si realizzano gli iniettori a benzina, grazie al passaggio dei siti produttivi pisani alla multinazionale belga Punch. Sventato il licenziamento di 750 dipendenti con un progetto di riconversione degli stabilimenti e nuovi investimenti in ricerca e sviluppo.

"Bisogna trovare altre missioni a questi stabilimenti italiani, facendo in modo che anche le decisioni manageriali vadano in questo senso - ha spiegato Giorda -. Bisogna lavorare anche con il governo per creare delle condizioni di competitività. Oggi ci sono dei gap significativi tra Italia e altri Paesi sul costo dell’energia. Bisogna fare in modo che le aziende, soprattutto le multinazionali, siano invogliate a investire in Italia anche su nuovi prodotti e nuove tecnologie, altrimenti rischiamo di perdere pezzi di industria".

La delocalizzazione degli investimenti

L'Italia non sembra essere un Paese molto attraente per le multinazionali del settore. Non è un segreto che la stessa Bosch, quella che a Bari ha minacciato più volte la dismissione del sito, ha deciso di investire 1,5 miliardi di euro in Cina per creare uno stabilimento a Wuxi per la progettazione e la produzione di componenti per le case costruttrici cinesi, perché ormai il futuro dell’auto è lì. La multinazionale tedesca sta anche portando avanti progetti importanti in Germania sull’industrializzazione della cella a combustibile negli stabilimenti di Bamberg, Feuerbach e Homburg. Lo stesso vale per la Magneti Marelli che ha realizzato un impianto nuovo per la produzione di motori elettrici a Colonia.

"Nel settore della componentistica non abbiamo mai assistito al fenomeno della delocalizzazione - ha spiegato Giorda riferendosi però ad aziende ad azionariato italiano - si stratta quasi sempre di una logica 'local to local': produrre in loco per la domanda locale". Per quanto riguarda le multinazionali, invece, il discorso è diverso. "Non investono nel nostro Paese per due motivi: per il problema della competitività e perché negli ultimi 10-15 anni in Italia la produzione di veicoli è scesa in maniera abbastanza importante. Bisogna andare nella direzione di tornare a produrre almeno un milione di auto, perché così c'è anche una maggior domanda di componenti. Le logiche che seguono le aziende globali sono ahimé di convenienza e probabilmente i Paesi più maturi come l'Italia, la Francia e la Germania sono meno competitivi rispetto l'Est Europa, dove negli ultimi 10 anni le produzioni sono salite e hanno in parte eroso la produzione di queste altre nazioni".

Il piano di Stellantis per le auto green

Quante auto siamo ancora in grado di produrre in Italia? Se negli anni d'oro la Fiat sfornava 2 milioni di auto l'anno, nel 2022 siamo arrivati a poco più di 473mila (dati Oica - Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore). Considerando anche i veicoli commerciali siamo quasi a 800mila unità, numeri davvero bassi in confronto a quelli delle altre nazioni europee. Prima di noi Germania, Spagna e Francia, e pensare che nel 2000 la produzione di auto e veicoli commerciali in Italia superava gli 1,7 milioni.

Nonostante negli anni in Italia si sia verificata una dispersione importante della capacità produttiva di auto, l’attività di Stellantis nel nostro Paese rappresenta ancora una quota importante del prodotto interno lordo, dall’1 al 3 per cento. Sei gli stabilimenti di assemblaggio di auto presenti sul territorio italiano: Mirafiori, Melfi, Pomigliano, Atessa, Cassino e Maserati Modena. Poi ci sono altri impianti del gruppo dove si producono componenti auto, come ad esempio le Meccaniche di Mirafiori e di Verrone dove si realizzano i cambi, e gli stabilimenti di Pratola Serra e Termoli dove si fanno i motori diesel.

Per quanto riguarda le auto elettriche, Stellantis produce a Mirafiori (Torino) la 500 elettrica e la Maserati Gran Turismo Folgore. A partire dal prossimo anno a Melfi (Potenza) realizzerà cinque nuovi modelli a zero emissioni, mentre nello stabilimento di Atessa (Chieti) produrrà veicoli commerciali anche in configurazione 100% elettrica. Nei siti industriali dove si realizzano i cambi, invece, verranno prodotti anche quelli per le auto ibride. A Termoli, poi, dal 2026 è prevista la gigafactory per le batterie.

Entro il 2030 Stellantis punta a far sì che il 70% delle vendite del gruppo in Europa sia formato da veicoli elettrici o elettrificati.

Le richieste dell'Anfia al governo Meloni

Il problema del passaggio all'auto green non riguarda solo Stellantis e la filiera dell'indotto italiana, ma tutta l'industria automobilistica europea, Germania compresa, basta confrontare i nostri volumi con quelli cinesi, giapponesi e coreani."La Cina sta andando molto veloce, sta puntando molto sull'auto elettrica anche per quanto riguarda l'export. Loro hanno un vantaggio di prezzo non banale perché riescono a produrre a costi più bassi: hanno le materie prime, le batterie, per cui il rischio che arrivino in Europa con dei prodotti buoni a prezzi contenuti e più competitivi c'è. Più che un rischio è una certezza. Giapponesi e coreani sono un po' più neutri dal punto di vista tecnologico visto che credono anche in altre tecnologie, come l'idrogeno e l'ibrido".

Per quanto riguarda l'Italia invece, conclude Giorda, "c'è stata una mancanza di visione, di politica industriale. Bisogna lavorare sui costi di trasformazione, come il costo del lavoro, dell'energia, costi logicisti, la burocrazia, tanti aspetti su cui bisognava intervenire prima ma c'è ancora tempo per farlo. Dall'altra ci sono decisioni che attengono alla sfera privata delle aziende, che decidono di andare a investire dove c'è più convenienza. Abbiamo perso molte posizioni rispetto agli altri Paesi europei, ma anche questa Europa ha qualche meccanismo che deve essere ribilanciato, perché non ha senso essere in un'Europa unita e poi in Ungheria, in Polonia, in Repubblica Ceca ci sono delle agevolazioni e degli incentivi molto più intensi rispetto a quanto può fare l'Italia o la Francia. Così rischiamo di farci una concorrenza pazzesca a livello europeo, in un ambito dove dovrebbero esserci delle regole uguali per tutti". Al governo Meloni il direttore generale dell'Anfia chiede "di mettere in piedi una serie di strumenti di politica industriale convincenti per chi deve investire in Italia", "di offrire vantaggi per chi decide di mantenere gli investimenti nel nostro Paese" e di "trovare, magari, anche un altro secondo produttore".

