Le conseguenze (anche per noi) della crisi del mercato immobiliare cinese

"Le case servono per viverci, non per speculare", era il monito lanciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2017, all'indomani della decisione di inasprire le regole del credito contro la speculazione immobiliare. La crisi del settore in Cina era evidente da tempo e il Partito comunista è corso ai ripari per frenare un mercato che andava a ruota libera. E attualmente la condizione non può che peggiorare se si osserva l'instabile condizione economica in cui versa il gigante asiatico. Dopo quattro decenni di forte crescita, la Cina sta vivendo un momento complicato ed è entrata in deflazione, con il rallentamento della spesa interna che sta spegnendo i piani di una ripresa economica nel periodo post-Covid.

A peggiorare il quadro è l'alto tasso di disoccupazione giovanile, che lo scorso luglio ha raggiunto quota 21,3 per cento. Quantomeno nelle aree urbane, visto che il dato che la Cina ha iniziato a rilasciare nel 2018 non comprende le aree rurali. Ma ormai è difficile conoscere come va e andrà il mercato del lavoro per i giovani dai 16 ai 24 anni: il governo cinese ha deciso di sospendere il rilascio mensile dei dati sulla disoccupazione giovanile. La motivazione? "L'economia e la società sono in continuo sviluppo e cambiamento. Il lavoro statistico deve essere continuamente migliorato", è la spiegazione data dall'Ufficio nazionale di statistica.

Salvo poi fare un passo indietro e comunicare nella giornata del 15 settembre dati che smentiscono le stime negative: il portavoce dell'Ufficio di Statistica ha reso noto che nel mese di agosto si è registrato un miglioramento nel mercato del lavoro, con il tasso di disoccupazione urbana rilevato in 31 grandi città pari al 5,2 per cento, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a luglio.

Questi dati cosa ci dicono? I giovani cinesi, che hanno investito economicamente e psicologicamente per affermarsi in un mondo del lavoro estremamente competitivo, hanno perso fiducia nel futuro. Se i loro genitori e nonni investivano i propri risparmi nel mattone, la Generazione Z cinese decide di spendere le loro esigue finanze per il tempo libero. Secondo la società di consulenza Mintel Group, da inizio 2023 i giovani nati dopo il 1995 hanno aumentato costantemente la spesa dedicata ai cosiddetti "consumi superflui".

I pericoli per l'economia globale (e italiana)

I giovani cinesi consumano per non pensare, non investendo nel mattone. Una decisione che ha portato il mercato edilizio al collasso. Però quello che sta accadendo al settore immobiliare è il risultato di diversi fattori negativi (scatenati dalla pandemia di Covid-19) e da politiche inizialmente troppo permissive. Con il crollo della fiducia dei cinesi nel settore edilizio, sono crollate anche le vendite di case, privando gli sviluppatori della liquidità tanto necessaria per completare i lavori di costruzione e far fronte ai pagamenti degli interessi. Una situazione che ha portato il colosso cinese Evergrande a presentare istanza di fallimento a un tribunale di New York. Il caso ha riportato alla memoria lo scandalo scoppiato nel 2021, quando si temeva un "momento Lehman Brothers" per l’economia cinese. Su Evergrande, il secondo maggiore sviluppatore immobiliare cinese, grava un debito da 305 miliardi di dollari e il destino dell'economia del gigante asiatico.

Ma se la bolla del mercato immobiliare cinese scoppia, le ripercussioni si rifletteranno sull'economia globale. La Cina è il più grande mercato edilizio del mondo e si teme che le difficoltà finanziarie possano diffondersi ad altri settori dell'economia e agli obbligazionisti esteri. Il mercato immobiliare è infatti strettamente legato alle industrie principali del Paese, ai governi locali e banche nazionali, oltre che agli investitori e ai proprietari di case. I dati del 2021 hanno mostrato che i maggiori promotori immobiliari cinesi hanno accumulato trilioni di dollari di debiti (miliardi di miliardi), causando allarme sia tra gli economisti che tra gli investitori per i timori di una instabilità finanziaria.

Se la bolla del settore edilizio cinese scoppia, si innesca una reazione a catena. Se gli immobili non vengono acquistate dai futuri inquilini, perché non completati dagli sviluppatori, non vengono pagati i fornitori e gli operai. Così facendo, il loro potere di acquisto si indebolisce. E in una economia globale strettamente dipendente e correlata da un mercato grande e vario come quello cinese, il calo del potere d'acquisto da parte dei cinesi comporta anche una riduzione dell'export europeo e italiano. E le conseguenze ricadono anche sulle nostre aziende (secondo i dati dell'Osservatorio Economico della Farnesina, nel primo semestre del 2023 l'export italiano verso la Cina ha raggiunto un valore di 9,7 miliardi di euro).

Come si è sviluppato il mercato immobiliare cinese

Ma facciamo un passo indietro per capire come si è arrivati alla difficile situazione del settore immobiliare cinese. Il mercato edilizio è stato un motore chiave dell'economia nazionale sin da quando la Cina ha iniziato ad aprire i suoi mercati dopo il periodo di riforme lanciate da Deng Xiaoping. Gli anni a seguire - che preannunciano l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2000 - sono segnati da una serie di riforme statali che hanno portato alla privatizzazione di piccole e medie "State Owned Enterprises", ovvero le imprese di proprietà del governo centrale cinese, così come quella della casa. Nel 1998, al timone della Cina c'è il Segretario generale del PCC, Jiang Zemin, affiancato dal premier Zhu Rongji, l'artefice della ristrutturazione delle aziende di stato anni '90.

Nel 1998 avviene un cambiamento storico: il premier Zhu procede con la riforma del sistema immobiliare che consente a ogni cinese di poter comprare una casa. Si pone fine così al sistema dell'assegnazione dell'abitazione da parte dello Stato: prima della riforma voluta da Zhu, gli alloggi venivano assegnati gratuitamente ai lavoratori delle aziende statali. Questo storico cambiamento getta le basi per la nascita di un fiorente mercato immobiliare. Un settore che sin da subito ha mostrato diverse problematiche: gli sviluppatori edilizi crescono perché si indebitano.

Spieghiamoci meglio. I colossi immobiliari cinesi vendono su progetto le case che i cinesi acquistano in prevendita. Il sistema tira fin quando l'economia è florida e i cinesi vogliono investire nel mattone per assicurarsi un tesoretto da utilizzare per le emergenze. Negli anni, operai, burocrati, impiegati delle imprese di Stato iniziano a investire, a prezzi del tutto vantaggiosi, nel settore immobiliare. Il real estate diventa una fonte di arricchimento, in un paese traghettato dal "socialismo con caratteristiche cinesi". In poco tempo nascono centinaia di sviluppatori immobiliari desiderosi di arricchirsi grazie al mattone.

Nel giro di compravendite immobiliari, in cui il prezzo della casa cresce esponenzialmente, i giganti del mattone fanno affari in un modo apparente semplice, ma catastrofico. Dalle metropoli di primo livello, fino alle campagne, i colossi del real estate aumentano i loro debiti per acquistare nuovi terreni e investire in altri settori (come quello sanitario, dei media e, persino, quello del calcio), basandosi sulla certezza di ottenere credito infinito dalle banche di Stato. Ma qualcosa si inceppa. Con la prospettiva dell'arricchimento, le imprese edilizie propongono sempre più progetti immobiliari, che però non si materializzano. Le case quindi non vengono costruite e non ci sono rendimenti per gli sviluppatori.

Si innesca così un sistema che spinge gli sviluppatori a indebitarsi e ripagare vecchi debiti accumulandone di nuovi. Perché i giganti dell'edilizia pagano con i prestiti la costruzioni di abitazioni, con la promessa di ripagare il debito dopo le vendite delle case. A elargire i finanziamenti sono le banche cinesi ma anche i cosiddetti istituti di credito sostenuti da parte di un governo locale (LGFV), creati per aggirare il divieto di prestiti diretti da parte dei governi. Questi istituti riescono ad aggirare il divieto di indebitamento diretto perché non segnalano il debito maturato nel bilancio ufficiale, il che consente ai governi locali di contrarre prestiti ben oltre i limiti consentiti.

Nasce così il cosiddetto "debito nascosto" del governo centrale, che diventa una spina nel fianco per Pechino. Questi istituti infatti riescono ad aggirare le misure restrittive sul credito che colpiscono le imprese del mattone, imposte da Pechino tra il 2017 e il 2020 per frenare la speculazione dei colossi edilizi. Il governo centrale impedisce così agli sviluppatori immobiliari fortemente indebitati di chiedere denaro in prestito alle banche per futuri progetti. Senza prestiti, le imprese edilizie entrano in crisi di liquidità, cioè non riescono a ripagare i propri debiti. E così gli acquirenti cinesi si trovano a vivere in case incomplete, emblema della bancarotta e dell'indebitamento di molte imprese edilizie.

Il ruolo dell'assenza di una tassa sulla proprietà

Ma non c'è solo la connessione tra sviluppatori immobiliari e istituti di credito. Il settore edilizio cinese è esploso grazie alla mancanza di un'imposta sulla proprietà immobiliare. Attualmente la Cina non prevede una tassa sulla casa a livello nazionale, il che consente a numerose famiglie e singoli individui di acquistare seconde o addirittura terze case.

Il presidente Xi Jinping in persona avrebbe caldeggiato l'idea di introdurre una tassa sulla proprietà che rischia di raffreddare ulteriormente l'immobiliare, con effetti a cascata sull’economia. La prima proposta ufficiale per una tassa sugli immobili è apparsa nella decisione del Terzo Plenum del 2013: da allora, è stata elencata nei piani legislativi quinquennali del 12esimo e 13esimo Congresso nazionale, nonché nei piani legislativi annuali del legislatore per il 2015-2018, ma solo come progetto preparatorio.

Il Partito si deve scontrare soprattutto con i cittadini. La misura alimenta da tempo le polemiche delle famiglie cinesi, poiché attualmente solo i proprietari di alloggi commerciali pagano una piccola imposta. E la mossa potrebbe segnare la parola fine per le fortune degli sviluppatori dell'immobiliare, che usano le case per speculare e non per far vivere (dignitosamente) le persone.