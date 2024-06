Crisi alla Mozarc Bellco di Mirandola, 350 lavoratori sono a rischio per la chiusura

Il distretto biomedicale della Mozarc Bellco di Mirandola, che dopo il terremoto dell'Emilia Romagna nel 2012 era stato il simbolo della ripartenza, potrebbe avere 350 dipendenti in meno (il 70 per cento dei quali donne) su 500. Questo perché i vertici dell'azienda nel Modenese vogliono chiudere la parte produttiva, uscendo dal mercato della dialisi cronica e salvando solo ricerca e sviluppo. Le motivazioni sarebbero riconducibili alla concorrenza dei competitor. La multinazionale americana Medtronic, che ha acquistato la storica Bellco nel 2016 per produrre filtri e dispositivi ad alta tecnologia per il trattamento delle patologie renali, soffre l'aggressività della concorrenza, soprattutto quella cinese.

Il presidio permanente davanti allo stabilimento

La decisione dei vertici aziendali è ritenuta inaccettabile da tutti i lavoratori della multinazionale biomedicale, che hanno scelto di incrociare le braccia e di avviare un presidio permanente davanti ai cancelli aziendali anche per tutto questo weekend e la prossima settimana, sostenuti dai sindacati.

"Chiediamo agli amministratori di farsi parte attiva per la positiva soluzione della vertenza - dicono Lisa Vincenzi della Filctem Cgil e Alberto Suffritti della Femca Cisl - vogliamo salvaguardare tutti i 350 addetti, compresi i 50 lavoratori in somministrazione. Ci preme salvaguardare anche tutto l'indotto costituito da piccole e medie aziende di fornitura di semilavorati e componenti venduti a marchio Medtronic Milano e Bellco".

Non è venuto meno nemmeno il sostegno del presidente della regione Stefano Bonaccini. "Noi dobbiamo fare cambiare idea a chi in maniera vergognosa e intollerabile per la storia dell'Emilia-Romagna ci ha informato del taglio di centinaia di lavoratori. Quello che è accaduto non è tollerabile e non vedo l'ora di guardare queste persone negli occhi. Ai lavoratori dico che potrete contare sulla determinazione, la passione e il lavoro che la regione Emilia-Romagna farà al vostro fianco e dei rappresentanti sindacali".

In bilico anche lavoratori disabili

A rischio non sono solo i dipendenti della multinazionale. La decisione dei vertici aziendali potrebbe penalizzare anche una trentina di persone disabili di una cooperativa sociale, che nell'indotto del biomedicale hanno trovato una possibilità di lavoro grazie a un progetto di inserimento lavorativo.

"Siamo una coop sociale - dice Roberto Ganzerli, presidente della cooperativa La Zerla - che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone disabili, siamo una settantina in tutto e trenta si occupano di un indotto che deriva dalla lavorazione di materie plastiche di scarto di molta parte del distretto biomedicale di Mirandola, compreso anche di Mozarc-Bellco, sono lavorazioni indispensabili per far lavorare persone che altrimenti non avrebbero altro tipo di occupazione.