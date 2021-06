La Coca Cola perde quattro miliardi in Borsa dopo il "rifiuto" di Cristiano Ronaldo

Quattro miliardi di dollari: tanto è costato alla Coca Cola il "rifiuto" di Cristiano Rolando che, seduto in conferenza stampa prima del debutto con la sua Nazionale agli Europei, aveva allontanato dal tavolo due bottigliette della nota bevanda. Dopo aver messo via le due bibite, CR7 aveva alzato una bottiglietta d'acqua dicendo poi in portoghese: "Acqua...". Un gesto che, come scrive il Guardian, ha avuto notevole conseguenze economiche.

Il gesto di Cristiano Ronaldo e il calo in borsa del titolo di Coca Cola

Subito dopo, infatti, le azioni della Coca Cola sono scese da 56,10 a 55,22 dollari, un calo dell’1,6%: in valore di mercato significa un calo da 242 a 238 miliardi di dollari. Coca Cola, che tra l'altro è tra gli sponsor ufficiali di Euro 2021, ha commentato quanto accaduto sostenendo in una nota che "ognuno ha diritto alle proprie preferenze di bevande" con "gusti ed esigenze diverse". Un portavoce di Euro 2021 ha replicato: "Ai giocatori viene offerta acqua, insieme a Coca Cola e Coca Cola Zero Sugar, all'arrivo alle nostre conferenze stampa". Ronaldo è noto per le sue rigorose abitudini alimentari e per la sua attenzione maniacale alla salute; lui stesso ha più volte spiegato quanto i suoi successi siano legati anche all'attenzione elevata che riserva alla corretta e sana alimentazione. In passato però lo stesso Ronaldo era stato testimonial proprio per uno spot proprio di Coca Cola, nel 2008.

Intanto sta facendo il giro del web anche il gesto di Paul Pogba. Durante la conferenza stampa al termine della partita di Euro2021 tra Francia e Germania, il centrocampista del Manchester United ha spostato dal tavolo una bottiglia della birra Heineken, un altro degli sport ufficiali della manifestazione sportiva. A fine partita Pogba era stato nominato "Uomo migliore in campo": un premio sponsorizzato proprio dalla stessa Heineken.