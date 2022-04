Contratto base da 1.400 euro, ma non trova camerieri: "I ragazzi non ne vogliono sapere"

Trovare cuochi e camerieri è diventata un'impresa. Questo almeno denunciano (non da oggi) gli imprenditori della ristorazione lamentando la mancanza di personale qualificato. E di giovani (e anche meno giovani) disposti a fare sacrifici. Per il cuoco di origini siciliane Filippo La Mantia il punto è che con la pandemia "i ragazzi hanno proprio cambiato mentalità". Se "fino a prima del Covid per loro era importante trovare un impiego" ha raccontato lo chef a Cook del Corriere della Sera, "adesso è più importante avere tempo. Non sono disposti a lavorare fino a tarda notte o nei giorni di festa".

La Mantia ha da poco riaperto il suo ristorante al Mercato Centrale di Milano e sostiene di avere grosse difficoltà a trovare camerieri. "Avrò fatto almeno 80 colloqui nelle ultime settimane, ma niente. I ragazzi non ne vogliono sapere". Le richieste degli aspiranti camerieri? Avere un part-time o comunque non lavorare la sera. "Ma io non penso che chi mi chiede questo sia sfaticato" precisa il cuoco. Per tamponare la mancanza di personale La Mantia si è affidato alle agenzie di catering, ma si tratta di una soluzione momentanea.

"Bisogna smettere di dire che sfruttiamo i lavoratori"

"In sala ultimamente ci sto io", dice, "però sul lungo periodo non so che fare". Appunto, che fare? In tanti ne fanno soprattutto un problema di salari, troppo bassi rispetto all'impegno richiesto. Il cuoco allora snocciola le cifre e spiega che nel suo ristorante il contratto base prevede una retribuzione di 22mila euro lordi annui per un turno di otto ore, dalle 16 alle 24, con straordinari pagati. Circa 1.300-1.400 euro netti al mese. "Ma il fatto di dover essere impegnati fino a mezzanotte li fa scappare". A sentire lo chef dunque sarebbe soprattutto un "problema" (detto tra virgolette) di mentalità. Che con la pandemia è cambiata irrimediabilmente. Già a mowmag.com La Mantia aveva dato spiegato che quello delle paghe basse era un falso problema, anzi per usare le sue parole "una minchiata". "Bisogna smettere di dire che li sfruttiamo" aveva aggiunto. "Forse li hanno sfruttati a Londra o altrove all'estero".

Borghese: "I ragazzi preferiscono tenersi stretto il weekend"

Il tema dei camerieri (e dei cuochi) che mancano tiene banco ormai da qualche settimana sui media. Federico Vestri, presidente dei ristoratori dell'associazione commercianti di Arezzo, ha parlato di una situazione "drammatica". "Personalmente ho bisogno di quattro, cinque, addetti tra sala e cucina. Sono mesi che lavoriamo con meno personale di quanto ne avremmo bisogno" ha detto ad ArezzoNotizie. Vestri ha detto di aver riscontrato "poca disponibilità" da parte di chi si candida "a lavorare nelle fasce serali e nel weekend", mentre "in altre occasioni, c'è chi mi ha detto che se avesse accettato la mia offerta, e quindi fosse stato assunto regolarmente, avrebbe perso i sussidi".

Sull'argomento è intervenuto (a gamba tesa) anche il famoso chef Alessandro Borghese, che da par suo non le ha mandate a dire. "Oggi i ragazzi preferiscono tenersi stretto il weekend con gli amici", ha affermato il conduttore di "4 ristoranti": "E quando decidono di provarci, lo fanno con l'arroganza di chi sente arrivato e la pretesa di ricevere compensi importanti da subito". Dichiarazioni, manco a dirlo, che hanno suscitato un vespaio.