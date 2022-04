Pensioni, reddito di cittadinanza e assegno unico: le date dei pagamenti Inps di aprile

Quando arrivano i pagamenti delle prestazioni Inps previsti per il mese di aprile? Dal reddito di cittadinanza alle pensioni, passando per l'indennità di disoccupazione mensile (Dis-coll) e la Naspi, ecco il calendario completo con le date di pagamento. I pagamenti delle pensioni ad aprile 2022 sono già partiti: per la cessazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale legato al Covid-19, infatti, non sono più stati anticipati come successo dall'inizio della pandemia fino a marzo 2022. Fino a mercoledì 6 aprile, dunque, è possibile ritirare l'assegno presso sportelli fisici. Gli importi accreditati direttamente su conto corrente o carta di credito sono già partiti lo scorso 1° aprile.

Le date di pagamento del reddito di cittadinanza ad aprile 2022

E il reddito di cittadinanza? Bisogna distinguere tra vecchi e nuovi percettori del sussidio economico. I primi sono i cittadini che hanno già ricevuto almeno una volta l'assegno, i secondi quelli che hanno presentato una nuova richiesta oppure hanno rinnovato una domanda precedentemente attiva ma scaduta dopo aver ricevuto diciotto mensilità. Le date da segnare sono quelle del 25 aprile per i vecchi percettori e del 15 aprile per i nuovi. Entrambe cadono però durante giornate particolari, la festa della Liberazione nel primo caso e un venerdì nel secondo. È quindi possibile che i vecchi percettori ricevano l'assegno qualche giorno in anticipo oppure in ritardo. I nuovi beneficiari, riferisce il patronato Inpas (Istituto nazionale previdenza e assistenza sociale) dovrebbero invece vedere l'accredito lunedì 18 aprile.

Quando arriva la disoccupazione Dis-coll?

Da giovedì 14 aprile, seguendo un ordine basato sulla data di ricezione delle domande, partiranno gli accrediti dell'indennità di disoccupazione Dis-coll, riservata a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perduto involontariamente la propria occupazione. Anche i lavoratori autonomi del mondo dello spettacolo al momento disoccupati, che hanno fatto richiesta per ricevere l'indennità "Alas" prevista dal decreto sostegni bis, vedranno l'importo accreditato a partire dal 14 aprile in poi. La data di effettiva ricezione dipende dall'ordine con cui sono state inoltrate le domande.

Le date di pagamento della Naspi ad aprile 2022

Sono in arrivo nel mese di aprile anche i pagamenti della Naspi, indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro. Nello specifico, la Naspi è rivolta ad apprendisti, soci lavoratori di cooperative (con rapporto di lavoro subordinato con le medesime), personale artistico con contratti di lavoro subordinati, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e operai agricoli assunti a tempo indeterminato. Non c'è un calendario dei pagamenti Naspi ufficiale. Ogni percettore può controllare la data entrando con le proprie credenziali sul sito Inps e accedendo alla sezione "fascicolo previdenziale". Il patronato Inpas parla in ogni caso del 18 aprile come data di inizio dei pagamenti, anche questi rilasciati seguendo l'ordine di ricezione delle domande.

I pagamenti dell'assegno unico per i figli

E veniamo all'assegno unico per i figli. Lo scorso 1° aprile l'Inps ha annunciato di aver iniziato a lavorare per i pagamenti di questo sussidio. L'erogazione riguarda, oltre alle famiglie che avevano già presentato domanda negli scorsi mesi, anche "le ulteriori 1.097.079 domande pervenute a marzo, per 1.789.250 figli". Per chi ha inviato domanda durante gennaio e febbraio, i pagamenti del mese di aprile arriveranno dal 15 aprile in poi. Se le domande sono state inviare dal 1° marzo in poi, l'importo dell'assegno unico avverrà alla fine del mese.