In Italia l'inflazione frena, Urso: "Merito del carrello tricolore". Ma i numeri dicono altro

L'inflazione frena in Italia, ma torna a crescere nel resto dell'eurozona. È questo il quadro che emerge dalle stime diffuse oggi da Eurostat sull'andamento dei prezzi al consumo nell'ultimo mese del 2023. A dicembre l'indice si è attestato al 2,9% rispetto al 2,4 di novembre. L'inflazione dunque torna a correre: sul dato pesa soprattutto la riduzione meno marcata dei prezzi dell'energia rispetto a quella registrata a novembre (la flessione è stata del 6,7% contro l'11,5% di del mese precedente), ma anche l'aumento dei prezzi di alimentari, alcolici e tabacco che hanno fatto registrare un'impennata del 6,1% (per quanto più bassa del 6,9% di novembre).

La buona notizia è che l'Italia va in controtendenza: secondo Eurostat a dicembre l'inflazione stimata nel nostro Paese è stata dello 0,5% contro il 3,8% della Germania, il 3,3% della Spagna e il 4,1 della Francia.

I dati sono stati accolti con giubilo dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Un’ottima notizia per le famiglie italiane" scrive su X. "L'inflazione in Italia è al minimo in Europa, pieno successo del 'carrello tricolore'. Smentiti i profeti di sventura!".

Un’ottima notizia per le famiglie italiane: l’#inflazione in Italia è al minimo in #Europa, pieno successo del “carrello tricolore”. Smentiti i profeti di sventura!#carrellotricolore @mimit_gov pic.twitter.com/thpah0M5Mv — Adolfo Urso (@adolfo_urso) January 5, 2024

Cos'è il carrello tricolore

Ma è davvero merito del 'carrello tricolore'? L'iniziativa era stata lanciata dal governo con l'obiettivo di ridurre i costi dei beni di prima necessità, siglando accordi con diversi supermercati e catene di distribuzione. La misura è rimasta in vigore solo per tre mesi: da ottobre a fine dicembre. Il ministro Urso ha fatto sapere che "avendo raggiunto l'obiettivo" non sarebbe stato necessario prorogare l'iniziativa ritenendola una "scommessa vinta". Le inchieste sul campo di giornali e associazione dei consumatori hanno però fatto emergere una realtà un po' diversa rispetto a quella raccontata dall'esecutivo. I prodotti in sconto hanno sì fatto capolino tra gli scaffali, ma portando a risparmi spesso molto modesti.

A pesare sull'inflazione è il calo di energia e combustibili

In ogni caso è l'Istat a certificare che il rallentamento dell'inflazione, evidente a dicembre ma iniziato già nei mesi scorsi, "risente principalmente del venir meno delle tensioni sui prezzi dei Beni energetici", specie se confrontato con i dati del 2022. I prezzi nel comparto alimentare evidenziano al contrario "un'accelerazione della crescita media annua (+9,8%, da +8,8% del 2022)" nonostante negli ultimi mesi l'inflazione abbia subito un rallentamento. I dati dell'Istat mostrano in ogni caso che a dicembre la spesa per abitazione, acqua, elettricità e combustibili ha fatto segnare un -19,3% rispetto allo scorso dicembre, mentre quella dei prodotti alimentare risulta comunque in aumento (+5,9%).