Dazn e la "grana" del rinnovo con Google Play: manca l'opzione Plus

Manca poco, anzi pochissimo, all'inizio del prossimo campionato di Serie A. Sabato 13 agosto prenderà il via la nuova stagione calcistica, con tifosi e appassionati che stanno correndo ai ripari per capire come e dove vedere le partite in tv. E per alcuni, non mancano i problemi. Come lo scorso anno, Dazn consente agli abbonati di vedere tutte le partite del campionato italiano (e non solo), ma seguendo i nuovi piani tariffari presentati ad inizio agosto. Al posto dell'unico abbonamento da 29,99 euro/mese che consentiva di vedere i contenuti su due dispositivi in contemporanea, anche se connessi a reti Internet differenti, sono arrivati due nuovi piani tariffari: quello Standard, sempre da 29,99 euro/mese, che consente la visione ad un unico utente, e quello Plus da 39,99 euro/mese, che invece permette la visione su due dispositivi, anche se in luoghi diversi.

Al di là delle polemiche scaturite dall'aumento dei prezzi, a partire dallo scorso 2 agosto i consumatori hanno avuto modo di sottoscrivere gli abbonamenti Standard o Plus, mentre chi era già abbonato ha potuto procedere con il rinnovo. Ma proprio per una parte dei "vecchi" clienti Dazn, quelli che gestiscono l'abbonamento tramite l'app Google Play, è sorto un problema non da poco, visto e considerato che la prima giornata di campionato si svolgerà tra meno di una settimana: il rinnovo automatico prevede il passaggio di default al piano Standard e al momento non è possibile passare al Plus.

Spieghiamo meglio. Tutti gli abbonati Dazn accedono al servizio con delle credenziali, necessarie anche per visualizzare il proprio account personale, una pagina in cui ogni cliente può gestire il proprio abbonamento, i metodi di pagamento o i dispositivi connessi. Per i consumatori che hanno sottoscritto l'abbonamento tramite Google Play, la pagina dell'area riservata relativa alla gestione degli abbonamenti informa che il piano attuale è quello Standard e che può essere modificato o disdetto soltanto tramite il servizio che gestisce il pagamento, rimandando appunto al Google Play Store.

Accedendo con le proprie credenziali all'app Google Play è infatti possibile consultare la pagina "Abbonamenti", in cui vengono elencate tutte le applicazioni che prevedono un pagamento periodico, mensile o anche annuale, che viene gestito dalla piattaforma di Google. Il problema sorge proprio qui, perché selezionando Dazn nella sezione abbonamenti di Google Play, non è presente un'opzione che consenta all'abbonato di passare ad un piano tariffario diverso, in questo caso da Standard a Plus. L'utente può soltanto sospendere l'abbonamento, annullarlo del tutto o modificare il metodo di pagamento. Uno scenario che si ripropone anche accedendo a Google Play con il pc (e non con lo smartphone).

Cosa fare? Sui motori di ricerca si moltiplicano le domande degli utenti che vorrebbero passare da Standard a Plus, ma non riescono in alcun modo per il medesimo intoppo. Un problema che, comprensibilmente, potrebbe riguardare moltissimi utenti che già dividevano l'abbonamento con un familiare e vorrebbero continuare a farlo passando all'abbonamento da 39,99 euro al mese. Il servizio clienti Dazn, contattato da Today, ha spiegato l'origine del problema tecnico: "Sono in corso degli aggiornamenti che riguardano l'app Google Play, consigliamo di riprovare nei prossimi giorni". Con tutta probabilità l'aggiornamento riguardante il Play Store di Google introdurrà proprio l'opzione del cambio tariffario per gli abbonati Dazn, che così potranno passare Standard a Plus. Non resta che attendere quindi, con la speranza che questa piccola ma fondamentale modifica arrivi entro l'inizio del campionato.