De Longhi chiude stabilimento: 120 lavoratori a rischio

A pochi chilometri da Treviso, nel comune di Fossalta di Piave, una piccola ma storica azienda facente capo alla famiglia DeLonghi, la DeLonghi Radiators, chiuderà e tutti i lavoratori saranno licenziati o trasferiti nello stabilimento di Moimacco in provincia di Udine.

La decisione è stata comunicata venerdì 18 febbraio dall'amministratore delegato che, secondo fonti interne, ha commentato: "La decisione è stata presa ed è irrevocabile; il trasferimento deve essere completato entro la fine del primo semestre, ovvero entro giugno". Ciò accade in un momento in cui il portafoglio ordini dell’azienda è corposo, fonti interne riportano che il lavoro non manca anzi, come accade a molte aziende in questo periodo ci sono troppi ordini cliente ma mancano i componenti elettronici per evaderli.

La decisione ha lasciato di stucco i sindacati anche perché il 2021 è stato un anno record per il gruppo De Longhi con fatturato, utile ed Ebit in crescita. Per questo motivo ai dipendenti del gruppo è stato distribuito un bonus di 11 milioni di euro che, secondo l’amministratore Massimo Garavaglia, vuole “essere un riconoscimento per l’impegno e la straordinaria dedizione dei dipendenti nel superare le sfide in un anno dalle molte complessità”, è quindi giusto premiare il “supporto e il forte spirito di appartenenza dimostrato dalle nostre persone nei confronti del gruppo”. Un premio che tuttavia si è fermato sul Piave.