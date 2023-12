Il debito pubblico non è mai stato così alto

Esplode il debito pubblico nel mese di ottobre, arrivando a toccare un nuovo record negativo di 2.867,7 miliardi. A comunicarlo la Banca d'Italia segnalando un aumento di 23,5 miliardi rispetto al mese precedente. Un allarme che risuona non solo ai piani alti di Palazzo Chigi ma su tutti i mercati finanziari, con gli investitori che già da tempo tengono gli occhi puntati sul nostro Paese.

Tutto questo non fa altro che alimentare l’ansia da Spread di cui ogni tanto soffriamo mentre la premier Meloni torna a chiedere all’Ue di ammorbidire le regole del Patto di stabilità, più tempo per ridurre il debito pubblico accumulato. Poi c’è un’altra questione aperta: il Mes - Meccanismo europeo di stabilità, un paracadute dal default da utilizzare nel caso in cui il nostro debito dovesse diventare carta straccia. Ma andiamo per ordine.

Nuovo record per il debito pubblico italiano

L'incremento del debito pubblico "riflette quello delle disponibilità liquide del Tesoro (20,5 miliardi, a 52,5), il fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche (1,2 miliardi), nonché l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (complessivamente 1,8 miliardi)", spiega in dettaglio Bankitalia mentre il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti torna a parlare di guerre e pandemia per dare una spiegazione a questo nuovo record negativo.

Giorgetti: "Con il debito servono accortezza e attenzione"

"Quando si parla di economia italiana non possiamo ignorare che siamo inseriti in contesto più ampio": negli ultimi tempi ci sono stati tutta una serie di eventi che "hanno avuto impatto sui debiti pubblici. Non siamo in un periodo normale, ma anormale, e costringe chi è più indebitato ad avere accortezza e attenzione". Intervenendo ad Atreju il ministro ha spiegato che "qualsiasi tipo di azioni che fa il governo deve ispirare credibilità, serietà perché ogni due settimane soggetti finanziari internazionali comprano il nostro debito e noi paghiamo di più o di meno in base alla affidabilità che abbiamo generato".

Con il debito pubblico dobbiamo stare molto attenti, dunque, perché "è la zavorra di questo paese che toglie ossigeno a ogni politica volta allo sviluppo e alla crescita. L'Italia ha una forza intrinseca clamorosa", ha però aggiunto Giorgetti spiegando che "l'economia italiana ha una resilienza incredibile e questo deve essere promosso come valore".

Gentiloni: "La sfida è rendere compatibile riduzione debito e crescita"

Sul nuovo massimo storico del debito pubblico italiano è intervenuto anche Paolo Gentiloni, commissario agli Affari Economici dell'Unione Europea, al forum 'L'Europa che vogliamo'. "Penso che abbiamo alle spalle una risposta straordinaria alla più grave crisi economica del dopoguerra. Abbiamo risposto e siamo riusciti a evitare la recessione. Abbiamo bassa crescita, ma reggono gli investimenti pubblici e i livelli di occupazione sono fra i più alti. Poi, abbiamo il Pnrr".

Queste le note positive, poi quella dolente: i conti pubblici. "La sfida di ridurre il debito è ancora aperta ed è importante per il nostro Paese. Il punto è rendere compatibile la riduzione del debito e la crescita sostenibile. Vedremo se i governi riusciranno a trovare una intesa" con il nuovo Patto di stabilità.