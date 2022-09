Decreto Aiuti-bis: a chi spettano nuovi bonus e agevolazioni

Palazzo Chigi è pronto ad accelerare sul nuovo decreto per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle bollette, con nuovi aiuti per famiglie e imprese. Si spinge per approvare il nuovo provvedimento già giovedì, anche se il Mef, vorrebbe un supplemento di tempo, "anche per dare la possibilità alla Ragioneria di Stato di verificare nel dettaglio le entrate" che andranno impiegate per il nuovo decreto. Tra il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco, viene spiegato, la sintonia è piena, così come la volontà di tagliare il traguardo dei nuovi aiuti prima possibile. Ma negli uffici del Mef in molti chiedono più tempo. Se dovesse prevalere la 'voce' dei tecnici del Tesoro, il nuovo provvedimento verrebbe approvato a metà settembre, anche se la volontà di Palazzo Chigi resta quella di "fare in fretta", come ribadito dallo stesso presidente del Consiglio durante il Cdm della scorsa settimana, anche per dare un segnale a famiglie e imprese. Ma intanto c'è ancora da portare "a termine" in Senato il lavoro sul decreto agostano.

Decreto Aiuti-bis: tutte le novità

Il decreto con gli aiuti di agosto è infatti arriva in Senato. Dopo la pausa estiva, e nonostante la campagna elettorale, tornano a riunirsi le Camere. L’occasione è la conversione del Dl Aiuti bis, cioè le misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, resosi necessario a causa del costante aumento dei prezzi del gas e dell’energia elettrica.

C'è il problema delle coperture: con il boom dei prezzi le misure anti rincari costeranno forse molto più del previsto. Una grana finanziaria che, se non risolta, esploderà nelle mani del futuro esecutivo. I circa 15 miliardi previsti per finanziare il provvedimento di inizio agosto non bastano. Il Servizio bilancio del Senato, nella nota di lettura del decreto, richiama più volte il Tesoro. Per l'intervento più costoso, il credito di imposta energia e gas per le aziende, sono stati stanziati 3,3 miliardi ma ne servono almeno il doppio.

Che la campagna elettorale si stia impadronendo del decreto Aiuti-bis è ben evidenziato da questo piccolo esempio: la Lega di Matteo Salvini ha presentato un emendamento per ridurre l'Iva sulla benzina. In tutta Italia? No, solo a Lampedusa.

Le commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato la scorsa settimana hanno in ogni caso avviato l'esame del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali". Il parlamento ha 60 giorni dalla pubblicazione in legge del decreto per convertirlo in legge, sempre con modifiche rispetto al testo predisposto dal governo.

Cosa c'è nel decreto Aiuti-bis: tutti i dettagli

Questi, nel dettaglio, i principali interventi programmati. Il decreto prevede interventi a favore di famiglie e imprese. Nello specifico, contro i rincari delle bollette e dei carburanti il provvedimento stanzia ben 8,4 miliardi prorogando gli sconti previsti dai precedenti decreti che stanno per scadere. Per le imprese c'è il ritorno del credito d'imposta. Su il taglio (al 2%) del cuneo fiscale per redditi fino a 35mila euro e arriva la rivalutazione delle pensioni.

Sul fronte extraprofitti il testo finale del dl aiuti bis prevede che le aziende tenute a pagare la tassa, una volta decorsi i termini del 31 agosto, per l’acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non possono più godere delle disposizioni in materia di ravvedimento operoso. I medesimi soggetti non potranno inoltre beneficiare della riduzione della metà della sanzione se pagano con un ritardo non superiore a 90 giorni.Inoltre, decorse le due scadenze, la sanzione prevista si applica nella misura del sessanta per cento.

C'è un bonus di 200 euro per altri 300 mila lavoratori, compresi dottorandi ed assegnisti di ricerca finora rimasti fuori dal perimetro degli ultimi aiuti. Il bonus va a chi non lo ha percepito poiché coperto da contributi figurativi Inps (circa 40 mila persone), ai pensionati con decorrenza entro il primo luglio (50 mila persone) e ai collaboratori sportivi gravemente colpiti dalle crisi pandemica ed energetica (195mila), la norma aggiunge dottorandi e assegnisti di ricerca con contratti attivi e iscritti alla Gestione separata (circa 56 mila).

Per i servizi di trasporto pubblico locale c'è un nuovo fondo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici. Il fondo ha una dotazione di 40 milioni per il 2022. Si prevede il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell’Iva, sostenuto nel secondo semestre 2022 (rispetto al 2021), per l’acquisto del carburante per i mezzi destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, con obbligo di servizio pubblico.

Aumenta a 600 euro (prima era 516,46 euro) il tetto massimo esentasse del welfare aziendale, in cui vengono fatti rientrare i rimborsi delle bollette.