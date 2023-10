Decreto energia e bollette: i 3 motivi per cui il governo ha rinviato tutto

Ieri, lunedì 23 ottobre, in Consiglio dei ministri sarebbe dovuto approdare il decreto legge sull'energia, con un pacchetto di "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese". Poi è saltato tutto. L'esame del decreto è slittato alla prossima settimana, perché non è ancora stata trovata la quadra su alcuni punti chiave del provvedimento: si tratta di tre misure da riesaminare e rivedere. In particolare, il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve perfezionare e definire i dettagli di tre misure chiave del decreto: il rinvio della fine del mercato tutelato di luce e gas, la creazione di un polo per l'eolico offshore galleggiante al sud Italia, le concessioni per l'idroelettrico. Secondo fonti del governo, queste tre misure richiedono un supplemento di istruttoria. Per questa ragione, la bozza del decreto legge energia è stata rinviata a un Consiglio dei ministri che si terrà nella prossima settimana. Cerchiamo di fare chiarezza, punto per punto.

La proroga del mercato tutelato per le bollette

Il mercato tutelato di gas ed elettricità riguarda circa 10 milioni di utenti italiani, i cosiddetti clienti domestici, un terzo del totale. Per loro, le tariffe delle bollette sono stabilite dall'Arera, l'autorità pubblica di regolazione per energia, reti e ambiente. Gli altri utenti di luce e gas, invece, hanno scelto di passare al mercato libero dell'energia, quello in cui le condizioni dei contratti sono fissate dagli operatori energetici senza fare riferimento all'Arera. La fine del mercato tutelato al momento è fissata al 10 gennaio 2024 per le bollette del gas e al 1° aprile 2024 per l'elettricità. Dopo queste scadenze, il passaggio al mercato libero riguarda "solo" 5,5 milioni di utenti. Per gli altri 4,5 milioni, giudicati "vulnerabili", il mercato tutelato rimane. Rientrano in questa categoria persone povere, malate, disabili, over 75, persone che vivono in zone disastrate. Di fronte alla crisi energetica, però, in molti - a partire dalle associazioni di consumatori - hanno chiesto una proroga di questa scadenza per tutti, anche se il superamento del mercato tutelato è uno degli obiettivi previsti dal Pnrr e concordati con l'Europa.

Ebbene, proprio riguardo al mercato tutelato il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva pensato a un rinvio da sei mesi a un anno. "Non è una proroga giuridica", aveva spiegato il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ma "un allungamento dei termini per dare garanzia d'informazione alle famiglie e di rapporto con le banche". Il rinvio era già pronto nella bozza del decreto legge, ma ieri è stato stoppato all'ultimo momento: la norma in questione, hanno detto fonti del ministero, "non era ancora perfezionata". "Siamo alla fase di rivedere le virgole", ha commentato il ministro Fratin.

Le questioni dell'eolico e dell'idroelettrico

Discorso simile per il progetto di un polo per l'eolico offshore al sud Italia. La bozza del decreto prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore vengano individuati due porti nel Mezzogiorno dove installare cantieri navali per costruire le piattaforme eoliche galleggianti e le relative infrastrutture. L'idea di concentrare la costruzione degli impianti al sud deriva dal fatto che l'eolico in mare in Italia può essere realizzato solo lì, dove c'è vento abbondante, e solo su piattaforme galleggianti ancorate ai fondali, data la profondità di questi ultimi. Per il polo dell'offshore, il decreto prevede 80 milioni di euro per il 2024, 170 milioni per il 2025 e 170 milioni per il 2026. Entro novanta giorni dall'individuazione, le aree devono essere date in concessione a società di costruzioni navali qualificate. Data l'entità dell'investimento e il suo ruolo strategico per fare del Mezzogiorno un hub energetico, il ministero dell'ambiente ha preferito prendersi una settimana in più, per definire bene il testo.

E veniamo al terzo punto ancora da perfezionare nel decreto energia: le concessioni per l'idroelettrico. Il provvedimento in questione prevede, oltre alle gare regionali, la possibilità per le aziende già concessionarie o in scadenza di presentare un piano di investimenti. Ma questa eventualità potrebbe essere in contrasto con gli impegni italiani di riforma legati ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Su questo terzo dossier è ancora in corso un confronto con Bruxelles.

