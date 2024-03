Quanto ci guadagniamo con Lotto e SuperEnalotto

Il governo rimette mano al settore dei giochi pubblici online per "aumentare il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato", ma anche per "contrastare il riciclaggio" e "garantire la salute pubblica". Il prossimo step sarà un intervento sulla rete dei giochi fisici.

Vediamo insieme come cambierà il settore dei giochi a distanza, in particolare il Lotto, SuperEnalotto e Punti vendita ricarica (Pvr), per capire quanto guadagnerà in più lo Stato con questo riordino.

Costo delle concessioni: tre canoni

Al via il riordino dei giochi pubblici a distanza tanto atteso dagli operatori per avere regole chiare. Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo ad hoc rimandando le disposizioni relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica a "un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali". A partire dal prossimo anno per operare in Italia i concessionari dovranno pagare:

un canone una tantum che passa a 7 milioni di euro dai precedenti 250mila euro per ogni concessione della durata di 9 anni (28 volte più alto). Previsto il rilascio di 50 concessioni, con il versamento una tantum all’erario stimato in 350 milioni di euro;

un canone annuale di concessione al 3 per cento dei ricavi netti di ogni concessionario (il doppio rispetto al passato), per un ulteriore gettito previsto di 100 milioni di euro all’anno;

una "fee annuale" pari allo 0,2 per cento dei ricavi netti per campagne informative e di comunicazione per il contrasto alla ludopatia.

Gara del Lotto: la base d’asta passa a 1 miliardo

Arriva anche il rinnovo della gara del Lotto, con la base d'asta che passa da 700 milioni a 1 miliardo (l’attuale concessione scade il 30 novembre 2025). 500 milioni da versare all’atto di aggiudicazione, 300 milioni da versare nel 2025 all’atto dell’effettivo assunzione del servizio e 200 milioni di euro da corrispondere entro il 30 aprile 2026. Confermato l’aggio del 6 per cento annuo riconosciuto al concessionario, che corrisponderà a un ricavo netto di 200 milioni di euro annui considerando un livello di raccolta pari a circa 7,7 miliardi di euro all’anno.

Nel decreto novità anche per i Punti vendita ricarica mentre si mette fine all'utilizzo dei contanti per i giochi online.

Punti vendita ricarica (Pvr): cosa cambia

Regole più stringenti per l’apertura di nuovi Pvr, inclusa l’iscrizione obbligatoria a un albo dedicato e limiti alle transazioni in contante. Il decreto ha stabilito un tetto massimo di 100 euro per le ricariche settimanali in contante per contrastare il gioco d’azzardo patologico e incrementare la trasparenza finanziaria. Oltre questo limite i giocatori dovranno "necessariamente utilizzare strumenti elettronici di pagamento tracciabili e sicuri".

Secondo le stime del governo, i Pvr che si iscriveranno all’albo saranno circa 30, con un introito valutabile in 3 milioni di euro l’anno tra il 2025 e il 2033. Il provvedimento però solleva preoccupazioni significative riguardo alla tenuta occupazionale del settore e al rischio di canalizzazione verso il mercato nero.

Federconsumatori: "Norme che sdoganano il gioco d’azzardo"

"Per fare cassa lo Stato ha dato via libera a una serie di norme sul gioco online che sdoganano il gioco d’azzardo", tuonava Federconsumatori qualche giorno prima dell'approvazione del decreto. "Con la norma si introducono i nuovi gratta e vinci online, con tanto di app per smartphone che simula l’abrasione, inoltre si rischia di aprire le porte al betting all’area Schengen, allargando così il giro di scommesse. Ciliegina sulla torta: sarà di nuovo possibile pubblicizzare il 'gioco sicuro e responsabile', ammesso che esista".

L’Associazione dei consumatori ricorda che nel 2022 gli italiani hanno speso 136 miliardi di euro per tutte le tipologie di azzardo legale, il 22,3 per cento in più rispetto al 2021. Il valore complessivo delle giocate ha superato il 7 per cento del Pil nazionale, più del valore aggiunto generato dalle attività turistiche tanto per fare un confronto (6 per cento). Una cifra vertiginosa, maggiore del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale (128 miliardi di euro nel 2023).