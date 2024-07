Il decreto "salva casa" approvato alla Camera: dai micro-appartamenti ai sottotetti, cosa prevede

Con 155 voti favorevoli, 79 contrari e 9 astensioni la Camera dei deputati ha approvato il decreto "salva-casa" su cui la maggioranza aveva posto la fiducia. Il testo passa ora al Senato che dovrà convertirlo in legge. Il contestato pacchetto di norme volute dal vicepremier Matteo Salvini prevede una serie di "mini-condoni" per gli abusi edilizi. Uno degli obiettivi è semplificare le procedure per sanare quelle che vengono definite "piccole difformità" come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente rispetto alla planimetria dell'immobile. Come previsto già dal dl approvato in consiglio dei ministri, sarà possibile condonare:

Lievi difformità formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell'immobile;

Difformità edilizie delle unità immobiliari risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell'epoca in assenza di formale autorizzazione;

Parziali difformità che potevano essere sanate all'epoca di realizzazione dell'intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della "doppia conformità".

La "doppia conformità"

Sull'ultimo punto va fatto un chiarimento. Fino a oggi per chiedere la sanatoria ci si doveva attenere alla cosiddetta "doppia conformità". In sostanza gli interventi dovevano essere conformi sia alla normativa edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione, sia a quella vigente al momento dell'istanza.

Con il decreto "salva casa" cambia tutto e la doppia verifica non sarà più necessaria. Non solo per le "piccole difformità", ma come stabilito da un emendamento anche per alcune variazioni essenziali come ad esempio gli aumenti della cubatura. Con la nuova legge è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda e la conformità edilizia al momento della realizzazione dell’intervento. Con il passaggio del decreto alla Camera scendono anche gli importi per mettersi in regola che non saranno superiori a 10.328 euro, cifra che si riduce a 5.164 euro se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda sia al momento della realizzazione dell’intervento.

Vetrate panoramiche, mini-case e cambio di destinazione d'uso

Il "salva casa" include nuove categorie di interventi in edilizia libera, come la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette 'Vepa') in tutti i porticati, rientranti o meno all’interno dell’edificio, e l’installazione di strutture di protezione dal sole e dalle intemperie, tipo tende a pergola con telo retrattile o elementi regolabili, comprese le cosiddette tende bioclimatiche.

Una delle novità più succose riguarda le "mini-case". La superficie minima per rilasciare il certificato di agibilità per i monolocali scende da 28 a 20 metri quadri, e per bilocali da 38 a 28 mq. Anche le altezze minime interne sono ridotte da 2,70 a 2,40 metri. Un'altra novità della legge di conversione è che viene innalzata al 6% la tolleranza tra il progetto e quanto viene effettivamente realizzato a opera finita per le abitazioni fino a 60 metri quadri. Per gli immobili con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, la tolleranza è invece del 2%, per quelli tra i 300 e i 500 metri quadrati del 3%, mentre sale al 4% per gli immobili che hanno una superficie tra i 100 e i 300 metri quadrati.

Con la nuova legge sarà poi più facile il cambio di destinazione d'uso degli immobili che sarà "sempre consentito" all'interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore, "ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni". Per il mutamento senza opere sarà richiesta la Scia, mentre per quello con opere sarà necessario essere in possesso del titolo per l'esecuzione. Per le unità al primo piano o seminterrate, il cambio è regolato dalla legislazione regionale che permette ai comuni di individuare le zone consentite.

Regole più semplici per rendere abitabili i sottotetti

Un'altra novità, prevista da un emendamento riformulato dalla Lega è che i sottotetti potranno essere resi abitabili con una procedura semplificata. "Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo - si legge - il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita". In soldoni la norma semplifica il procedimento per adeguare i sottotetti e renderli abitabili, ma bisognerà comunque rispettare i criteri stabiliti dalle normative regionali.