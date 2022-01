Bollette: con il decreto Sostegni via agli oneri di sistema e aiuti per le imprese energivore

Confindustria ha chiesto ieri al governo "un atto di coraggio" per affrontare il caro bollette. Proprio per far fronte a questa richiesta e a quelle di tutte le altre associazioni imprenditoriali, il decreto Sostegni 2022 dovrebbe mettere a disposizione risorse pari a 4 miliardi di euro, dopo i 3,8 miliardi già stanziati per il primo trimestre. Queste le prime indiscrezioni che emergono dalla cabina di regia del governo conclusasi da poco. Si attende ora la riunione del consiglio dei ministri per l'approvazione del tanto atteso nuovo decreto Sostegni mentre circola già la bozza del testo.

Bollette: M5s chiede uno scostamento di Bilancio

Il decreto Sostegni ter è approdato oggi in consiglio dei ministri, con nuovi contributi a fondo perduto per risollevare le aziende in difficoltà causa Covid e con indennizzi per le recenti chiusure e restrizioni che interessano soprattutto il turismo, la cultura, lo sport, la moda e il tessile. Per aiutare le imprese e le famiglie a sostenere il caro bollette dovuto all'impennata dei prezzi dell'energia, invece, il governo aveva progettato di stanziare 4 miliardi di euro senza scostamenti del deficit, recuperando 2,5 miliardi dai proventi delle aste di CO2 e con la cartolarizzazione di alcuni oneri di sistema. Stando alle indiscrezioni che circolano in queste ore, però, Stefano Patuanelli avrebbe chiesto durante la cabina di regia a nome del Movimento 5 stelle un nuovo scostamento di Bilancio, anche per far fronte ai rincari dovuti all'aumento del costo dell'energia.

Le misure in bozza

L'art.13 della bozza del decreto Sostegni ter, quello intitolato 'Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica', prevede l'annullamento da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) "per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW". L'articolo successivo, il 14, invece, stabilisce una riduzione del 20% delle bollette degli energivori sotto forma di credito di imposta per le imprese che hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% rispetto allo stesso periodo 2019.

Servono interventi strutturali

Quanto fatto potrebbe non bastare ancora. Il segretario del Pd Enrico Letta ha scritto sui social di voler chiedere da subito al governo "un intervento strutturale sulla parte fiscale del costo dell'energia. C'è stato già un intervento da quasi quattro miliardi di euro per contenere il caro bollette per le imprese energivore e per le famiglie, ma il peso del fisco sulla bolletta energetica è elevatissimo e se non lo tagliamo strutturalmente il costo del non intervento sarà maggiore perché non ci sono segnali di una frenata degli aumenti e questo peserà sempre di più sul costo dei prodotti". Letta invita poi i paesi europei a muoversi insieme per abbassare il costo del gas, perché "se l'Italia e gli altri Paesi continueranno a farlo da soli non avranno potere contrattuale. Dobbiamo muoverci tutti congiuntamente, come fatto con i vaccini, o i costi per famiglie e imprese saranno insostenibili".

++ in aggiornamento ++