A chi vanno gli aiuti a fondo perduto del nuovo decreto Sostegni

Governo ancora alle prese con il nuovo decreto Sostegni 2022. Il provvedimento ter, il primo del nuovo anno, è stato studiato per rilanciare e indennizzare le attività economiche interessate dalle recenti chiusure e restrizioni Covid e per ridurre gli impatti catastrofici del caro bollette su imprese e famiglie. La riunione del consiglio dei ministri, attesa già ieri, si dovrebbe tenere oggi in mattinata, preceduta da un preconsiglio.

I contributi a fondo perduto

Con il decreto Sostegni ter arriveranno nuovi contributi a fondo perduto per rilanciare le attività colpite dalla crisi economica provocata dal Covid. Con molta probabilità gli indennizzi andranno alle società del commercio al dettaglio con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019, che abbiano subìto una flessione del fatturato del 30% nel 2021 sui livelli pre Covid. La dotazione finanziaria del nuovo 'Fondo per il rilancio delle attività economiche' del decreto Sostegni ter dovrebbe ammontare a 200 milioni di euro. Altri 20 milioni di euro, invece, dovrebbero andare alle attività chiuse per decreto fino al 31 gennaio, come le discoteche e le sale da ballo, e a quelle che hanno dovuto limitare le capienze. Vediamo insieme tutti gli altri aiuti settore per settore del decreto Sostegni 2022.

Gli aiuti settore per settore

Saranno 40 i milioni di euro stanziati per il settore degli eventi, ossia quello del wedding e del catering, visto che molti matrimoni e cerimonie sono state rimandate in attesa di tempi migliori. Per librerie, cinema e teatri, interessati da scarse presenze per i timori di contagio, verranno stanziati 110 milioni di euro. Più sostanzioso il budget per il turismo, con 358 milioni in tutto, considerando le difficoltà registrate dal settore per le disdette natalizie. Secondo Il Sole 24 Ore, 230 milioni di euro serviranno a finanziare il fondo di settore mentre 128 milioni finanzieranno il rilancio del credito d’imposta sugli affitti per agenzie di viaggio e tour operator.

Il fondone per regioni e enti locali

In arrivo aiuti anche per Regioni ed enti locali, che dovrebbero ricevere 500 milioni sotto forma di replica per il 2022 del fondone Covid creato nel 2020 e riproposto l’anno scorso. Per il trasporto pubblico locale, invece, la cifra dovrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro. Dall'inizio della crisi il settore è stato aiutato con 2,8 miliardi di euro, ha ricordato proprio ieri il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini.