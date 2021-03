Decreto Sostegni, ci siamo: come fare subito domanda e come arrivano i soldi

Scatta l'ora 'x' per i cittadini interessati ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni per le imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Da martedì 30 marzo si potranno presentare le domande all'Agenzia delle Entrate per ottenere i sussidi. La 'finestra' per le richieste rimarrà aperta fino al 28 maggio 2021

Decreto Sostegni, chi può presentare domanda

Per accedere agli aiuti sono necessari alcuni requisiti:

avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;

aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;

aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato. Per ogni domanda, il sistema dell’Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l’istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le entrate comunicheranno l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d’imposta nel caso di tale scelta) nell’apposita area riservata del portale.

Decreto Sostegni, come si presenta la domanda

I contribuenti interessati a presentare domanda per ottenere i ristori potranno farlo telematicamente attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate o la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei. Altrimenti potranno rivolgersi ad intermediari. Tra il 30 marzo e il 28 maggio è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate e per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Decreto Sostegni, fasce e calcolo

Le norme prevedono la creazione di 5 fasce. L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;

50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;

40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;

30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;

20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

Decreto Sostegni: come arrivano i soldi

Ed infine un'ultima domanda: come arriveranno i soldi? A rispondere al quesito è l'Agenzia delle Entrate: ''Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione". Per qualsiasi altro dubbio è sempre meglio consultare la guida completa dell'Agenzia, disponibile al seguente link.