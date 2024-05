Nuova stretta Superbonus: cosa cambia con lo "spalma crediti" per cittadini, banche e imprese

Il superbonus cambia ancora. La norma definita dal governo Meloni un "mostro abnorme" è stata riscritta un'altra volta. Le ultime novità sono contenute nel decreto Superbonus (il Governo ha posto la fiducia, ndr) che, dopo l'ok del Senato, oggi viene votato alla Camera. Vediamo cosa cambia.

Superbonus, spese detraibili in 10 anni già dal 2024

Secondo quanto previsto nel decreto, le spese del superbonus saranno detraibili non più in 4 ma in 10 anni. Passa a 10 anni (dagli attuali 5) anche la detraibilità per il sisma bonus e il bonus barriere architettoniche. C'è una particolarità. La norma è retroattiva. Ovvero si dovrà applicare già alle spese sostenute dal primo gennaio 2024. Per i cittadini significa che dovranno attendere più tempo di quanto stimato in base alle "vecchie" regole per avere il tutto il rimborso che spetta. Per fare un esempio, chi ha effettuato delle spese per 20.000 euro col superbonus, prima del decreto recuperava 5mila euro ogni anno per quattro anni mentre con la nuova legge potrà recuperare al massimo duemila euro l'anno in dieci annualità. Rimane la detrazione in 4 anni per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2023.

L'obbligo di ripartizione in dieci anni vale solo per l'utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l'utilizzo dei crediti d'imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura. Le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in base alle regole in vigore oggi: quattro rate se relativi al superbonus e in cinque se legati a sisma bonus e bonus barriere architettoniche (anche se i crediti fanno riferimento a spese sostenute dal 1° gennaio 2024).

Bonus ristrutturazione, lo sconto si riduce dal 50 al 30%

Nel decreto c'è anche un ulteriore taglio dello "sconto" per i lavori di ristrutturazione. L'aliquota della detrazione per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica scenderà gradualmente fino al 30%. Il bonus per il 2024 è al 50%, con un tetto di spesa detraibile di 96mila euro. Dal 2025, salvo novità, l'aliquota scende al 36% con un tetto di 48mila euro. Dal 2028 l'incentivo si riduce al 30%. Sono esclusi solo gli "interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione".

Per le banche stop alle compensazioni

Altra novità è lo stop alle compensazioni per le banche. Dal 2025 gli istituti non potranno più compensare i crediti del superbonus con debiti previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pena il recupero del credito con interessi e una sanzione. Non solo. Banche, assicurazioni e intermediari che hanno acquistato crediti pagandoli meno del 75% del loro valore originario, dovranno ripartire le rate in sei quote annuali, che non potranno essere cedute o ulteriormente ripartite.

Per capirne di più si dovranno attendere le norme attuative del decreto. Banche e imprese chiedono già dei correttivi. Di certo l'ennesimo ripensamento sul superbonus come abbiamo visto avrà un impatto immediato. C'è poi un fattore in più che non possiamo quantificare ma che pesa fortemente ed è quello dell'incertezza. Non sapendo se le regole in vigore oggi lo saranno anche domani, nella maggior parte dei casi chi ha intenzione di aprire un cantiere ma non ha una particolare urgenza preferisce fermarsi e aspettare. Vale per i singoli e ancor di più per i condomini perché è molto difficile che tutti i proprietari abbiano la stessa capacità di anticipare le spese. In altri casi, come denunciano molte associazioni di categoria, alcuni cantieri si sono fermati sul nascere o in corso d'opera perché le nuove condizioni hanno reso insostenibili i costi. Chi paga adesso per i costo connessi alle incompiute?

Le banche: "Con lo stop all'acquisto dei crediti, rischio default"

Banche e imprese hanno mal digerito l'ennesima riscrittura dei bonus edilizi. La reazione "sorpresa", per usare un eufemismo, degli istituti di credito davanti al nuovo decreto è tutta nelle parole del presidente dell'Abi Antonio Patuelli. "Le banche - dice - sono state il primo acquirente di questi crediti e quindi siamo rimasti sorpresi rispetto a una norma imprevista e imprevedibile, che ha anche un effetto retroattivo".

"Le banche e altri intermediari finanziari - si legge in una nota dell'Abi - si vedrebbero ridotte dal 2025 le voci compensabili, incidendo, quindi, anche sui crediti maturati negli anni passati. In particolare, verrebbero escluse le componenti relative ai contributi previdenziali, assistenziali e ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali. In questo modo per le banche sarebbe impossibile compensare i crediti d'imposta acquistati, incidendo negativamente sulla loro capacità di acquistare ulteriori crediti. Dovrebbero essere rivisti i piani di acquisto con riflessi negativi per le imprese che non riuscissero a cedere tali crediti".

E oggi Patuelli torna sul tema: "Se si fermano, costretti, i maggiori acquirenti (dei crediti del Superbonus, ndr) bisogna trovare delle forme diverse per animare il mercato, perché altrimenti imprese, condomini e famiglie si possono trovare inguaiati, in situazioni che li portano in default e non c'è alcun interesse che ci siano dei settori dell'economia che vadano in default in seguito di questo Superbonus".

Il timore paventato insomma è che i crediti finiscano col diventare perdite di bilancio soprattutto per le realtà più piccole."Quello che auspico nel dopo elezioni europee - insiste Patuelli - è l'invenzione di un veicolo, che non sia all'interno del consolidamento del bilancio dello Stato e quindi che non gravi, ma che possa essere in grado di coinvolgere risorse pubbliche e private e che diventi acquirente, ovviamente a prezzi di mercato, e che non deve essere un veicolo di salvataggio".

Anche la presidente dell'Ance Federica Brancaccio è stata chiara: "È una questione di principio. Se un contratto in corso, già firmato, prevede la detrazione su quattro anni e non su dieci, dopo l'intervento del governo di sicuro scatteranno i contenziosi". Sulla stessa linea il vicepresidente di Confindustria Maurizio Marchesini: "Il governo può disporre lo spalma crediti per decreto legge a vigenza immediata, ma allora lo si applichi solo per crediti maturati da spese sostenute successivamente a quella data. Imprese e devono poter vivere in uno Stato in cui la certezza del diritto consenta ragionate scelte d'investimento pluriennali, non modificabili da interventi retroattivi. Altrimenti si mettono in seria difficoltà le famiglie e le imprese, che hanno preso impegni attenendosi a norme che non hanno di certo scritto e introdotto loro".