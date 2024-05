Superbonus, crediti in dieci anni: chi si salva dalla stretta

Modificare le regole in corso sul superbonus potrebbe creare importanti criticità per famiglie e imprese. Questa la motivazione che ha spinto Forza Italia ad astenersi dal voto in commissione finanze sul Decreto Superbonus, l’ennesimo tentativo da parte del governo di porre una stretta ai bonus edilizi che stanno affossando i conti pubblici. L’emendamento è passato lo stesso grazie all’appoggio di Italia Viva. Si chiude così lo scontro tra il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, anche se il vicepremier e ministro degli Esteri l'ha definita più una "battaglia di principio". A questo punto è possibile che il governo ponga la questione di fiducia. Ma cosa prevede il Decreto Superbonus? Chi si salva dal nuovo giro di vite? Andiamo per ordine.

Superbonus, la spesa totale è salita a 122,6 miliardi

Gli ultimi dati che arrivano dall'aggiornamento mensile dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) non lasciano dubbi sul peso che il superbonus avrà nei prossimi anni sul debito pubblico italiano. A fine aprile l'onere a carico dello Stato per le detrazioni si è attestato a 122,644 miliardi di euro (122,24 a marzo), ma il conto totale dei bonus edilizi potrebbe raggiungere la cifra monstre di 210 miliardi di euro. Un buco che difficilmente riuscirà a essere coperto con i presunti "rientri" generati dalla crescita aggiuntiva del Pil.

A quanto pare però la cura Giorgetti inizia a fare effetto. Dopo mesi in cui si registravano incrementi folli, la corsa al rialzo degli oneri del superbonus ha registrato una frenata dopo le restrizioni imposte dal governo Meloni. La conferma arriva dai dati di aprile, mese in cui si sono stati registrati lavori per circa 350 milioni di euro contro i quasi 6 miliardi del mese precedente. Poco più di 1.000 i nuovi cantieri contro i 13mila di 30 giorni prima. Numeri che vanno letti in funzione del fatto che fino a fine marzo si potevano ottenere ancora sconti del 90 o 110 per cento, mentre da aprile in poi si è passati al 70 per cento, con l'addio alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

Urge però un'ulteriore stretta, anche se ormai è molto probabile che l'Ue aprirà una procedura per deficit eccessivo nei confronti di Roma. Nasce da qui l’esigenza del decreto spalma-debiti, l’emendamento che punta a spalmare in dieci anni le detrazioni e a imporre nuovi limiti sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi per le banche.

Per chi si allunga la detraibilità

Il nuovo decreto legge punta a introdurre l’obbligo di spalmare in 10 anni le detrazioni fiscali sui crediti edilizi, ma solo per i contribuenti che li utilizzano nelle loro dichiarazioni dei redditi. Queste nuove regole valgono per tutti i condomini? A quanto pare solo per le spese superbonus, sismabonus e bonus barriere sostenute dal 2024 in poi, ma bisognerà attendere l'approvazione del testo definitivo per avere conferme. È saltata invece la rimodulazione da 4-5 anni a 10 anni per le detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso.

La misura, la cui retroattività è limitata al solo 2024, naturalmente avrà un certo impatto sui cittadini e sulle imprese che hanno effettuato e fatturato i lavori nel corso di quest’anno e che hanno maturato il diritto alla detrazione, facendo saltare le loro pianificazioni fiscali creando dunque delle difficoltà. Previsto anche un divieto di cessione delle eventuali rate residue da portare in detrazione nel modello 730. Secondo alcune stime del governo la detraibilità in 10 anni riguarda un ammontare di detrazioni fruibili pari a quasi 12 miliardi.

E per le banche e le imprese che hanno crediti fiscali? Dal 1° gennaio 2025 alle banche sarà vietato compensare i crediti edilizi con i contributi previdenziali, assistenziali e con i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il divieto non dovrebbe valere invece per le imprese che hanno in pancia i crediti fiscali mentre quelle che vogliono acquistarli dovranno spalmarli su 6 anni.

Dopo il via libera al Decreto Superbonus della commissione Finanze del Senato si attende il voto del Senato, entro il 16 maggio. Poi il testo passerà alla Camera per essere convertito in legge entro il 28 maggio 2024.