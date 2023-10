Turismo, riconfermato il bonus per il lavoro notturno e festivo

Arriva in manovra la riconferma del bonus per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, "al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale", si legge nel testo bollinato dalla Ragioneria di Stato ora al vaglio del Parlamento per l'approvazione definitiva.

L’SOS lanciato dagli imprenditori del settore sembra aver sortito gli effetti sperati, anche se rimane ancora senza risposta il problema lamentato da un’altra parte di lavoratori, quella non coperta dai contratti perché lavora in nero, come segnalato da numerose indagini di Today.it. Ma andiamo per ordine, cosa prevede l’articolo 9 della legge di bilancio 2024?

Riconfermato il "trattamento integrativo del 15 per cento"

Dopo lo stop al reddito di cittadinanza, considerato da alcuni imprenditori come la principale causa della carenza di personale, viene confermato anche per la prima metà del nuovo anno la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, misura introdotta già nei mesi estivi per rendere più attraente il lavoro nella ristorazione e nel settore turistico. Una somma in più in busta paga che non contribuisce alla formazione del reddito. Sarà pari al 15% sul lordo per il lavoro notturno e per gli straordinari.

Per essere più precisi si tratta di un "trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi", riconosciuto “per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali", si legge nell'art. 9 della manovra.

A chi spetta il bonus

Il bonus però non spetta a tutti i dipendenti del settore turistico-alberghiero, l'agevolazione è riservata ai "lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000". Per l’attuazione della disposizione, valida solo per la prima metà dell’anno 2024, il governo ha autorizzato la spesa di 81,1 milioni di euro.

"Per il comparto del turismo abbiamo chiesto, ed ottenuto, che vengano detassati il lavoro notturno e gli straordinari: si sa che chi fa questo mestiere spesso lavora nel weekend o in orari non agevoli restando sempre a disposizione dei clienti - aveva dichiarato la ministra del Turismo Daniela Santanché in occasione del varo della manovra da parte del governo -. Abbiamo quindi ritenuto di dover intervenire su questo punto sia per gratificare chi lavora nel comparto, sia per rendere più allettante la scelta di chi vorrà essere un professionista del turismo. Per questo viene finanziato il trattamento integrativo speciale ossia una somma in più in busta paga che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e gli straordinari nel turismo. Questo anche per far fronte al tema della carenza di personale del comparto".

