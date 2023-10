Salta la detassazione delle tredicesime: il bonus sparisce dalla manovra

Tra le tante misure a sostegno dei redditi più bassi che il governo Meloni aveva intenzione di inserire nella manovra 2024 se n’è persa una, la detassazione delle tredicesime. Non se ne parla più ormai da tempo, segno che la coperta troppo corta non ne permetterà il via libera. La misura è totalmente sparita dai radar del governo Meloni oppure è stata solo rinviata al prossimo anno?

I decreti collegati alla legge di Bilancio 2024

Molte misure, tra cui la detassazione delle tredicesime, sono state rinviate al prossimo anno, con dei disegni di legge collegati alla legge di Bilancio. Ben 32 di cui 17 indicati a maggio nel Def - Documento di economia e finanza, ma sappiamo bene che spesso cadono nel dimenticatoio. Basti sapere che di decreti collegati negli ultimi quindici anni ne sono stati approvati meno di due l’anno.

Di questi, cinque di quelli vecchi sono già in Parlamento: autonomia differenziata, incentivi alle imprese, competitività dei capitali, promozione del Made in Italy e la disciplina della professione di guida turistica. Gli altri dovranno tutti essere presentati entro il prossimo 15 novembre, compreso un pacchetto famiglia per le famiglie numerose e il sostegno della maternità nei primi anni di vita del bambino. In coda anche la riorganizzazione della sanità territoriale e il riordino delle professioni sanitarie.

Salta la detassazione delle tredicesime per il 2023

La detassazione delle tredicesime è stata dunque accantonata, questo sta a significare che quella del 2023 continuerà a essere tassata nel modo ordinario. Si parlava di un’aliquota sostitutiva al 15% per redditi fino a 35mila euro, misura che potrebbe essere approvata il prossimo anno.

Con la legge di Bilancio 2024 arriveranno invece il taglio del cuneo fiscale, il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici e le misure per le pensioni. Fuori dalla manovra anche il taglio dell'Irpef. In poche parole il governo Meloni ha scelto la strada della destrutturazione della legge di Bilancio, rimandando molte delle misure promesse per mancanza di fondi.

In arrivo prima della fine dell’anno, con un decreto apposito, l’adeguamento delle pensioni, i bonus per i dipendenti statali e nuovi fondi per l’immigrazione, con i 3,2 miliardi di euro ricavati dall’aumento del deficit per quest’anno, come indicato nella Nadef, la Nota di aggiornamento al Def.

