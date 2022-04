Fisco, arriva la mini-manovra: le novità su tasse, detrazioni e bollette

Slitta a domani il voto sulla delega fiscale inizialmente previsto per questa sera. A quanto si apprende l'intesa tra i partiti di maggioranza è saltata sulla richiesta del centrodestra di rendere vincolanti i pareri delle commissioni parlamentari sui decreti attuativi. Un emendamento, ha spiegato il presidente della commissione Finanze della Camera, e relatore al provvedimento, Luigi Marattin (Iv), che "ha il parere contrario di governo e perché snatura l'impianto dello strumento della delega".

Nel testo troveranno posto una serie di provvedimenti tra cui la conferma della mini flat tax a 65mila euro con due anni di scivolo, il ritorno del cashback fiscale, la rateizzazione dei saldi e degli acconti, la riduzione della ritenuta d'acconto, l'abolizione dell'Irap per società di persone e studi associati e infine una clausola di salvaguardia per escludere un aumento della pressione fiscale. Un altro motivo di tensione tra i partiti di maggioranza riguarda l'ipotesi di rivedere le aliquote del 15% e del 26% sui redditi derivanti dagli investimenti (mercato immobiliare compreso). Un meccanismo che porterebbe ad alzare la tassazione sui titoli di stato (ora al 12,5%) e la cedolare secca per i canoni concordati (ora al 10%).

La Lega ha ribadito il suo no a "qualsiasi nuova tassa su titoli di stato e cedolari sulle locazioni", nonché "il nostro totale dissenso sulla riforma del catasto, perché il passaggio delle rendite ai valori di mercato significa un aumento certo delle tasse sulla casa, e su qualsiasi nuova tassa su titoli di stato e cedolari sulle locazioni". Il Carroccio denuncia anche la genericità della delega fiscale (che il governo è chiamato a tradurre in un decreto) e chiede dunque che "il Parlamento possa esprimere pareri vincolanti sui decreti attuativi".

Come funzionerà il nuovo cashback

Quali saranno in concreto le misure principali di questa mini-manovra? Si parla insistentemente dell'introduzione di un meccanismo simile al cashback fiscale, ma legato alle detrazioni fiscali. In sostanza l'idea è quella di rendere immediato il rimborso delle spese da portare in detrazione per chi paga col banca o con altri metodi di pagamento tracciabili.

Per poter ottenere il credito direttamente sul proprio conto corrente ad esempio si dovrà dire al farmacista, all'assicurazione o all'Inps "voglio il cashback e non la detrazione", comunicando un codice che andrà riportato sia nel mezzo di pagamento che nello scontrino telematico/fattura elettronica/bollettino di pagamento. Insomma, si tratta di una misura che punta a semplificare le detrazioni e a rimborsare nell'immediato i cittadini senza dover aspettare la dichiarazione dei redditi. La sperimentazione potrebbe partire proprio dalle spese mediche (che prevedono un rimborso del 19% per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro) per poi essere successivamente allargata a tutte le altre detrazioni.

Un altro punto riguarda la flat tax: ci sarà uno scivolo di due anni per chi supera i limiti per la permanenza nel regime agevolato per gli autonomi. La modifica riguarda dunque gli autonomi fino a 65mila euro che avranno due anni di tempo per passare dal regime forfettario (al 15%) a quello ordinario: tutto ciò per favorire il sommerso.

Il Def e il decreto in arrivo contro il caro energia: i partiti chiedono più soldi

Intanto domani è attesa la cabina di regia sul Documento di economia e finanza (Def) e a seguire il Consiglio dei ministri per il via libera al nuovo quadro programmatico con le stime su crescita e conti alla luce della crisi ucraina. Tabelle dalle quali si evincerà il margine di manovra per le coperture del nuovo decreto anti-crisi da varare subito dopo Pasqua a sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dal caro-bolletta e dall'impennata delle materie prime. Un decreto che il governo intende varare dopo Pasqua.

L'esecutivo intende mettere sul piatto 3-5 miliardi, somma che secondo i partiti di maggioranza è insufficiente. La Lega e il Movimento 5 stelle chiedono da mesi uno scostamento di bilancio da 15-20 miliardi per finanziare tutte le norme. Ma per il Tesoro lo scostamento di bilancio è da escludere. La strategia che l'esecutivo vorrebbe portare avanti, scrive l'agenzia Dire, è quella dei due tempi: un piccolo intervento adesso e poi sperare in un fondo europeo sull'energia che potrebbe essere anche la base per la legge di bilancio del 2023.