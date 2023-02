Diesel e benzina, svolta alla pompa: cambia di nuovo tutto

Il prezzo del diesel ora è di nuovo più basso di quello della benzina. Una novità non da poco per molti automobilisti che al momento dell'acquisto dell'auto hanno scelto il gasolio proprio per risparmiare sul carburante e che invece per molti mesi si sono trovati a pagare più di chi aveva optato per la verde, un esborso extra che in pochi si aspettavano e compensato solo in parte dal fatto che i motori a diesel sono generalmente più parsimoniosi.

Ora però, per la prima volta da agosto, il diesel è tornato a costare meno della benzina. Il cambiamento del trend riscontrato in questi giorni in molti impianti viene ora registrato anche sui listini dei prezzi medi praticati (in basso).

Ma perché per tutti questi mesi il gasolio ha avuto un prezzo maggiorato? I motivi sono diversi: la crisi energetica già in atto da tempo, acuita poi dalla guerra in Ucraina, la riduzione delle forniture a livello globale, la scarsa capacità di raffinare questo carburante, ma soprattutto un utilizzo più esteso del diesel rispetto alla benzina. Mentre la verde viene infatti usata soprattutto per muovere le auto private, il gasolio ha molte più applicazioni: oltre a far viaggiare tir, cargo e mezzi di trasporto pubblici, trova impiego anche in molte fabbriche, per i generatori necessari a produrre energia.

Le accise sul diesel sono più basse

Ciò detto, il fatto che il gasolio abbia un costo generalmente più basso di quello della benzina è vero solo se consideriamo il prezzo del prodotto finale, comprensivo di accise. Il costo del diesel sul mercato, al netto delle tasse, è infatti più alto di quello della verde. In altre parole: se la benzina non fosse tassata di più, costerebbe meno del gasolio. Far pagare di meno il diesel dunque è una scelta arbitraria che peraltro inizia a diventare anche anacronistica visto che questo carburante viene ormai accusato di essere particolarmente inquinante.

I prezzi medi sulla rete

Venendo al dettaglio dei prezzi praticati alla pompa, negli ultimi giorni il prezzo del diesel ha avuto un calo più accentuato, proseguito nel fine settimana anche con un intervento sabato di Tamoil sul prezzo raccomandato del prodotto (-1 centesimo).

Venendo al dettaglio della rete italiana, ecco i prezzi medi in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di domenica 12 febbraio.