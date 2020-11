Digital Xmas: il primo Villaggio di Natale online dall’8 dicembre al 6 gennaio 2021

Questo 2020 si è rivelato un anno atipico durante il quale siamo stati tutti costretti a lunghi momenti di lontananza da amici e familiari e il Natale, ormai imminente, rischia di perdere la sua magia.

Digital Xmas è la risposta a questa triste lontananza: un bellissimo Villaggio Natalizio in versione digitale, online dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, che unirà tutta l’Italia e farà rinascere il vero spirito di questa festa con i suoi valori di condivisione e solidarietà, ma anche di spensieratezza e divertimento.

Il progetto nasce da un’idea dei fondatori delle agenzie milanesi 24 PR & Events e Blank, dopo gli straordinari risultati ottenuti con gli eventi digitali da loro già organizzati quest’anno, rispettivamente con Digital Innovation Days e Isola Design District. Un progetto che da una parte vuole offrire ai piccoli commercianti e alle onlus uno spazio per avere visibilità e vendere i propri prodotti, e dall’altra regalare ai visitatori un’ampia scelta di attività ed eventi - tutti rigorosamente online - per vivere anche se a distanza l’atmosfera natalizia.

La piattaforma, che avrà un’interfaccia grafica animata di una città immaginaria colorata a festa e ricoperta da una soffice neve, sarà aperta a tutti gratuitamente e gli utenti potranno accedervi semplicemente registrandosi al sito digitalxmas.net.

Visitando il villaggio, sarà possibile trovare contenuti adatti a tutta la famiglia. Dagli show cooking con chef professionisti alla scoperta degli abbinamenti di vino migliori per i piatti natalizi, dai cori gospel ai suggerimenti per gli allestimenti, fino all’intrattenimento per i più piccoli. Basterà cliccare sulle casette preferite per iniziare a vivere la magia del Natale! Ma soprattutto, spazio alla solidarietà: nel villaggio di Natale saranno infatti presenti alcune casette dedicate ad associazioni e onlus al cui interno sarà possibile partecipare ad attività pensate ad hoc per tutta la famiglia o acquistare diverse tipologie di prodotti per i regali di Natale, il cui ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza. Sempre a scopo benefico verranno organizzati eventi speciali, come concerti e spettacoli, per ricreare ancora una volta la vera atmosfera natalizia e supportare le associazioni e le onlus coinvolte nel progetto.

Nel villaggio di Digital Xmas ovviamente non poteva mancare anche il mercatino di Natale virtuale: artigiani, designer e commercianti di tutta Italia, già in possesso di un e-commerce dedicato, avranno la possibilità di vendere i propri prodotti - dal food ad articoli di design e artigianato, fino a idee regalo natalizie - gestendo in autonomia pagamenti e spedizioni. La possibilità di candidarsi è aperta a tutti tramite il sito ufficiale fino all’1 dicembre, poi sarà un team curatoriale a selezionare le attività per evitare sovrapposizioni e mantenere alta la qualità dei prodotti in vendita.

Ora non resta che collegarsi dall’8 dicembre alla nuova piattaforma digitalxmas.net per scoprire l’iniziativa e vivere un fantastico Digital Xmas!