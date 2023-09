Digitouch Marketing consolida il suo posizionamento grazie a un’offerta sempre più competitiva

Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Digitouch, e Alessio Angiolillo, Vice President Digitouch Marketing, presenteranno il nuovo posizionamento di Digitouch Marketing, tramite un Webcast sulla piattaforma WebEx. Brand solutions enabled by innovative thinking & artificial intelligence è la nuova Unique Selling Proposition individuata per rispondere ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei brand. Nello scenario di riferimento, Digitouch Marketing va, quindi, a distinguersi per un’offerta che integra sapientemente uno stack tecnologico innovativo e inedito con l’expertise e le skills dei suoi talenti.

La leadership dell’area viene affidata ad Alessio Angiolillo, professionista che vanta un’esperienza decennale in realtà di digital marketing italiane e internazionali. Distinctiveness, visibility, uniqueness e relevancy sono i pilastri su cui si struttura il nuovo approccio che vede nell’Intelligenza Artificiale l’abilitatore dell’innovazione per eccellenza, mantenendo tuttavia centrale il ruolo del pensiero creativo e umano. La nuova offerta, infatti, è costituita daprodotti in grado di rispondere in modo efficace alle diverse necessità dei brand, ricoprendo tutta la filiera progettuale.

Nel dettaglio: - Content Engine Platform è la piattaforma dedicata alla creazione dei contenuti. Grazie all’unione di dati, Human Thinking e AI è possibile ideare e realizzare contenuti rilevanti destinati a qualsiasi canale e di valore tanto per i brand quanto per i consumatori;

- People Content Platform è la soluzione Mar-Tech automatizzata che permette lo sviluppo di strategie di Influencer e Content Creator Marketing accompagnando i brand per tutte le fasi del funnel di vendita;

- Digital Assets Optimization Services è la piattaforma pensata per l’ottimizzazione di tutti i Digital Asset proprietari dei brand, dai siti web alle app, agendo sull’aumento di velocità e performance dei percorsi di navigazione in chiave di visibilità e rilevanza;

- Performance Marketing Suite comprende prodotti e soluzioni di Media e Audience Segmentation che hanno come obiettivo l’incremento di visibilità e conversioni lungo tutto il funnel, permettendo al brand di presidiare tutta la customer journey. Il valore e la scalabilità dei nuovi prodotti sono, quindi, assicurati tanto dalle competenze specifiche di professionisti in grado di interpretare in modo originale, efficace e innovativo il bisogno dei brand, quanto da partnership strette con importanti player tecnologici, dando vita a strategie frutto del connubio tra l’aspetto creativo e quello più analitico e legato alle performance. «Il mondo è in continua evoluzione, cambiano le opportunità e con esse anche i need dei brand e delle aziende.

"Ripensare la vision e l’offerta di Digitouch Marketing è un passaggio imprescindibile per poter rimanere competitivi in un mercato affollato ed estremamente dinamico come quello del Digital Marketing. Crediamo che le nuove tecnologie, in particolare l’Intelligenza Artificiale, possano realmente guidarci verso soluzioni innovative e rispondenti alle esigenze sempre più complesse dei clienti. Per questo tutto il team Marketing si trova di fronte a una grande sfida con cui confrontarsi e da trasformare in opportunità di crescita", afferma Alessio Angiolillo, Vice President di Digitouch Marketing. «Investire sull’innovazione continua a essere uno dei punti di forza di Digitouch. Le aziende, pubbliche e private, ci chiedono di saper interpretare le loro esigenze e di saper rispondere a esse con un approccio che non può prescindere dall’integrazione tra tecnologia e competenze. La nuova vision dell’area Marketing ne è l’espressione perfetta e contribuisce a consolidare ancora di più il nostro posizionamento sul mercato», afferma Simone Ranucci Brandimarte, Presidente di Digitouch. Alessio Angiolillovanta un’esperienza ultra decennale in qualità di business leader in ambito digital e mobile marketing, avendo guidato lo sviluppo delle attività su clienti top e progetti pitch, nazionali e internazionali. Lavora da sempre in organizzazioni multidisciplinari dove ha gestito il business con grande attenzione alla visione strategica ed alle esigenze dei clienti volte al raggiungimento di concreti traguardi aziendali. Le sue più recenti esperienze professionali sono maturate in Starcom dove ha ricoperto il ruolo di Europe Digital Lead e in Performics in qualità di Managing Director.