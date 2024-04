Disdetta Telepass, la guida completa al recesso

Un dispositivo che ha rivoluzionato il modo di affrontare pedaggi autostradali, parcheggi e passaggi in traghetto, permettendo ai veicoli di procedere senza interruzioni. La sua praticità e l'efficienza nel facilitare viaggi e spostamenti hanno lo hanno reso un servizio indispensabile per molti automobilisti in Italia.

Telepass: viaggi su strada più fluidi e convenienti

Tutto questo e molto altro è il servizio Telepass. Fondato nel 1989, il Gruppo Telepass ha continuato a innovare, introducendo soluzioni per una mobilità più inclusiva, sostenibile e intelligente. Tuttavia, ci possono essere situazioni in cui è necessaria la disdetta, sia per un cambiamento di esigenze personali sia per altre motivazioni. Il processo di disdetta richiede una comprensione chiara delle procedure e delle conseguenze, come la restituzione del dispositivo Telepass per evitare complicazioni.

Tutti i vantaggi di Telepass

Il servizio Telepass offre numerosi vantaggi, rendendo i viaggi su strada più fluidi e convenienti. Con la copertura sull'intera rete autostradale italiana, il dispositivo può essere associato fino a due targhe, permettendo un utilizzo flessibile tra più veicoli di famiglia. Inoltre, gli utenti beneficiano di cashback e sconti, e il pagamento automatico dei pedaggi è garantito anche in caso di malfunzionamento delle barriere.

Telepass si estende oltre i confini nazionali con il dispositivo, utilizzabile in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia. Questo amplia notevolmente le possibilità di viaggio, permettendo l'acquisto di vignette elettroniche tramite app per la Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca. I servizi Telepass includono oltre 1000 parcheggi in Italia e Europa, rifornimento di carburante, parcheggio su Strisce Blu e accesso agli impianti sciistici con Skipass, offrendo un'esperienza di viaggio a 360°.

Come procedere con la disdetta Telepass

Per iniziare la procedura di disdetta del Telepass è essenziale seguire alcuni passaggi specifici per garantire che il processo sia eseguito correttamente e senza intoppi. Prima di tutto, è necessario compilare il modulo di assistenza per la disdetta sul sito web di Telepass. Questo passaggio iniziale aiuta a chiarire le intenzioni e a fornire le informazioni necessarie per procedere.

Dopo aver inviato la richiesta di disdetta, è fondamentale procedere con la restituzione del dispositivo Telepass per completare la chiusura del contratto. Questo può essere fatto seguendo le istruzioni ricevute dal servizio clienti, che spesso include l'invio del dispositivo ad un indirizzo specificato o la restituzione presso un punto Telepass autorizzato.

Opzioni online per la disdetta

Per i titolari di Telepass, la disdetta può essere gestita direttamente attraverso il sito Telepass. È sufficiente visitare la pagina dedicata "disdetta telepass" e sarete guidati lungo tutto il percorso di disdetta.

Dopo aver inviato la richiesta di disdetta del contratto Telepass, è fondamentale procedere con la restituzione del dispositivo per evitare costi aggiuntivi. Se il dispositivo non viene restituito entro 20 giorni dalla disdetta, verrà applicata una penalità di 25,82 euro.

Una volta terminato il contratto, il dispositivo Telepass non sarà più utilizzabile per il telepedaggio sull'intera rete autostradale italiana. Di conseguenza, non si potranno più ottenere cashback e sconti sui pedaggi nelle autostrade e l'accesso a oltre 1000 parcheggi, inclusi i 360 in Italia e circa i 700 in Europa, non sarà più disponibile.

Per maggiori informazioni Telepass.com.