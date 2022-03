Benzina e diesel, prezzi in calo: come trovare i distributori più economici

Dopo alcuni giorni di saliscendi, benzina e diesel sembrano aver imboccato la strada "giusta": quella dei ribassi. Invertono subito la rotta i prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Questa mattina le medie nazionali risultano infatti in calo. Benzina e gasolio sostanzialmente appaiati a quota 1,83 in self service e sotto 1,96 in modalità servito. Lo sconto di 30,5 cent al litro dura fino al 21 aprile. Ma una norma consente al governo di rideterminare le aliquote - e dunque prorogare o ampliare gli sconti - con un semplice decreto ministeriale, anche con cadenza mensile. E' probabile che i prezzi assesteranno a lungo su cifre simili, magari scendendo fino a 1,7 al litro ma non di più a medio termine (sempre ipotizzando che l'esecutivo proroghi tutti o parte degloi sconti attuali anche dopo Pasqua).

Come trovare i distributori più economici

Guidare per chilometri (e consumare benzina) alla ricerca del distributore più economico è un beffardo controsenso, un film dell'assurdo. Come fare dunque per trovare agevolmente la pompa di benzina meno cara del circondario?

Ci sono vari siti che permettono di visualizzare sulla mappa i prezzi dei distributori di benzina più vicini a casa. Basta indicare un codice di avviamento postale di riferimento, e il gioco è fatto. I prezzi di senza piombo, gasolio e gpl sono aggiornati quotidianamente. Basta scrivere su Google "prezzi benzina", fare la ricerca secca e compaiono vari risultati, tutti ugualmente affidabili. Carburanti.mise.gov.it è invece il sito dell’Osservaprezzi Carburante del MISE, Ministero dello Sviluppo Economico. E' infatti obbligatorio per i gestori di tutti gli impianti di distribuzione di carburante dell'intera rete stradale comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti (benzina, gasolio, gpl e metano) e per tutte le forme di vendita (con priorità per la modalità self service, se attiva durante l'intero orario di apertura), ai fini della loro pubblicazione sul sito. Tante info utili, ma la ricerca del benzinaio più conveniente non è così immediata perché i dati non sono in ordine di prezzo. Se siete di corsa, statene alla larga. Su Autostrade.it c’è un’area che raccoglie i dati degli impianti autostradali. Scegliendo il percorso che si deve fare, si trovano tutti gli impianti sulla strada, con i relativi prezzi.

Ultima annotazione: da qualche anno a questa parte le pompe bianche sono molto cercate. Sono stazioni di servizio indipendenti che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note. Presso queste stazioni di servizio "no logo" normalmente il prezzo potrebbe essere più basso, fino a 10 centesimi al litro rispetto alla media del servito. In certe regioni e province, il discorso regge. Tuttavia in molte zone d'Italia, soprattutto negli ultimi mesi, il prezzo della benzina e del diesel in molte pompe bianche era paragonabile a quello dei ditsributori dei principali marchi del settore, se non addirittura più caro. Ogni stazione di servizio fa storia a sé.

I prezzi di benzina e gasolio oggi

Le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono in forte calo - l'equivalente di 4-5 centesimi al litro - e tornano sul livello di una settimana fa. Brent sotto i 110 dollari. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,833 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,836, pompe bianche 1,828), diesel a 1,828 euro/litro (-5, compagnie 1,824, pompe bianche 1,838). Benzina servito a 1,958 euro/litro (-6, compagnie 1,996, pompe bianche 1,885), diesel a 1,958 euro/litro (-3, compagnie 1,992, pompe bianche 1,892). Gpl servito a 0,852 euro/litro (invariato, compagnie 0,851, pompe bianche 0,854), metano servito a 2,195 euro/kg (+3, compagnie 2,282, pompe bianche 2,126), Gnl 2,135 euro/kg (+9, compagnie 2,158 euro/kg, pompe bianche 2,115 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,902 euro/litro (servito 2,115), gasolio self service 1,902 euro/litro (servito 2,122), Gpl 0,924 euro/litro, metano 2,660 euro/kg, Gnl 2,099 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 733 euro per mille litri (-40, valori arrotondati), diesel a 907 euro per mille litri (-52 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1211,30 euro per mille litri, diesel a 1274,74 euro per mille litri.