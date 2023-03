Fallisce Domino's, la pizzeria che aveva stregato i rampolli dell'imprenditoria italiana

Domino's pizza saluta l'Italia. Che sia un bye bye, quindi un arrivederci, o un addio al momento non è dato sapere. Dell'Italia nelle ultime relazioni finanziarie del colosso americano della pizza si fa menzione solo tra le 229 chiusure nel mondo avvenute tra Brasile, Russia e, appunto, Italia. Una dozzina i locali chiusi a Milano, che hanno seguito la crisi di EPizza, la società che aveva acquisito otto anni fa i diritti per sfruttare il marchio a stelle strisce nel Belpaese. EPizza è finita in liquidazione giudiziale.

Della cordata, al momento della crisi, faceva parte la società di diritto britannico EVCP Growth Holdings Limited (posseduta dall’omonimo fondo lussemburghese) del finanziere italiano Marcello Vittorio Bottoli, la Legendary Investments, società creata ad hoc per veicolare l’investimento di altre società, tra le quali compare anche la Ithaca 2 di Luigi Berlusconi (figlio di Silvio), la Italian Retail guidata dal manager Alessandro Lazzaroni e che dal 2015 investe in aziende innovative.

A seguire Aldo Sutter in persona, presidente e amministratore delegato dell’omonimo gruppo attivo soprattutto nel campo della produzione di prodotti per la pulizia (il famoso Emulsio Sutter, notissimo negli anni ’90 grazie alle pubblicitià in tv),poi la Vfm, legata da rapporti societari alla Italian Retail stessa, la Aletti Fiduciaria del gruppo Banca Popolare di Milano e infine con uno 0,2% la Elilani di Raffaele Roberto Vitale, nipote del defunto Guido Roberto Vitale, decano del capitalismo italiano morto nel febbraio del 2019. Ci avevano creduto in tanti rampolli dell'Italia imprenditoriale.

